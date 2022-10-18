Продюсер «Доктора Кто» напишет сценарий к сериалу о жизни Эми Уайнхаус

Основанный на бестселлере «Спасая Эми» писателя и режиссера Дафны Барак, проект расскажет о непростых отношениях певицы с мужчинами и семьей, пристрастии к запрещенным веществам и алкоголю, а также о ее голосе и таланте к сонграйтерсту, которые привели певицу успеху. В рамках проекта планируется выпустить восемь серий.

В основу книги легли шести месяцах, которые Барак и продюсер Эрбиль Гунасти провели с певицей и ее семьей в Лондоне, Швейцарии и Сент-Люсии — острове, где Уайнхаус работала над записью своего третьего альбома, который так и не был выпущен. К тому времени поведение Эми вышло из-под контроля, и злоупотребление психоактивными веществами начало угрожать ее карьере.

Как пишет Daily Mail, права на экранизацию книги приобрела студия Halcyon, которая «стремится воплотить ее в жизнь в виде телесериала» по сценарию Мэла Янга — в качестве продюсера он работал над сериалами «Доктор Кто», «Холби Сити» и «Молодые и дерзкие», к которому также написал сценарий.

Напомним, запустить в производство байопик о певице Эми Уайнхаус «Back to Black» также готовится киностудия Studiocanal. Режиссерское кресло займет Сэм Тейлор-Джонсон, ранее работавшая над «Пятидесяти оттенками серого» и лентой «Стать Джоном Ленноном».