Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» снимет байопик об Эми Уайнхаус

Как пишет Deadline, сценарий к грядущему байопику об Эми Уайнхаус был написан Мэттом Гринхалгом еще несколько лет назад, однако запустить в производство фильм планируется только сейчас — после того, как к проекту в качестве режиссера присоединилась Тейлор-Джонсон. Продюсерами проекта выступят Элисон Оуэн, Дебра Хейвард и Трейси Сивард.

Лента расскажет о жизни и музыке Уайнхаус, которая, начиная как подающая надежды джазовая певица из Северного Лондона, стала музыкальной суперзвездой и обладательницей «Грэмми», подарившей такие хиты как «Rehab» и «Back To Black». Последний дал название будущему байопику.

После смерти Уайнхаус в 2011 году Голливуд пытался рассказать ее историю с помощью различных проектов, находящихся в разработке, однако ни один из них не продвинулся дальше обсуждения. Наибольший успех получил документальный фильм от студии A24 2015 года под названием «Эми», который был удостоен «Оскара» в своей категории.

Сэм Тейлор-Джонсон — британский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, актриса, художница и фотограф. Карьеру режиссера она начала в конце 1990-х, дебютировав с фильмом «Несоответствие» (1996). Наиболее известные работы Тейлор-Джонсон — лента «Стать Джоном Ленноном» 2009 года с Аароном Джонсоном в главной роли и фильм «Пятьдесят оттенков серого» 2015-го, общие кассовые сборы которого превысили 569 миллионов долларов.