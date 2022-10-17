Фильм «Мама, я дома» с Юрой Борисовым и Ксенией Раппопорт взял главный приз на Russian Film Week

Премьера фильма режиссера Владимира Битокова и продюсера Александра Роднянского «Мама, я дома» состоялась в сентябре 2021 года в рамках Венецианского кинофестиваля. Для ученика Александра Сокурова это вторая работа в полном метре — дебютная лента режиссера «Глубокие реки» вышла в 2018 году. Картина рассказывает о Тоне (Ксения Раппопорт) — водителе автобуса на окраине Нальчика, которая ждет возвращения домой своего единственного сына (Юра Борисов), уехавшего на войну в Сирию. Вскоре она получает известие о гибели сына, но отказывается в это верить.

Кинофестиваль Russian Film Week был основан в 2016 году в Лондоне Филиппом Перкиным и группой волонтеров на некоммерческой основе. Он нацелен на продвижение российского кино среди международной аудитории, стимулирование европейско-российского сотрудничества в области кинопроизводства и налаживание культурных связей между Россией и Великобританией. На фестивале демонстрируются как российские, так и совместные художественные, короткометражные, документальные и анимационные фильмы других стран.

В этом году Russian Film Week проходил в Париже. Помимо ленты Битокова, на фестивале показали «Купе номер шесть» Юхо Куосманнена, «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Сказку» Александра Сокурова и «Левиафан» Андрея Звягинцева.