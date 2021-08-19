Вышел первый трейлер фильма «Мама, я дома» с Юрием Борисовым и Ксенией Раппопорт в главных ролях

Действие картины разворачивается в поселке под Нальчиком и сосредотачивается вокруг водительницы автобуса Тони (Ксения Раппопорт). Женщине сообщают, что ее сын погиб в Сирии во время участия в частной военной кампании. Она не может в это поверить и отправляется на его поиски. Жизнь Тони и всего поселка переворачивается, когда на пороге ее дома появляется молодой солдат, который представляется ее сыном (Юрий Борисов).

В фильме также снялись Александр Горчилин, Екатерина Шумакова, Наталья Павленкова и другие. Одним из продюсеров картины выступил Александр Роднянский. Для Битокова картина «Мама, я дома» стал вторым полнометражным фильмом. Первый же, «Глубокие реки», был назван лучшим дебютом на «Кинотавре» в 2018 году. Российская премьера фильма состоится в сентябре на «Кинотавре» вне конкурса. Трейлер можно посмотреть на сайте «Кино-театр.ру».

Ранее сам Роднянский рассказал о съемках фильма и с какими трудностями пришлось столкнутся во время его производства. Об этом он поделился на своей страничке в Instagram.