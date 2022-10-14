Новые эксперименты со звучанием и прежний энергичный флоу. О том, «как ты полезешь сюда, если тебя пугает даже тень? Какая жизнь, если тебя пугает даже день? Стены в голове». О новом времени, в котором «все будто валится из рук», а «спасает лишь запара за звук». О постоянной работе, которая должна конвертироваться в денежный дождь: «Мои псы любят пачки, я это не про балет, man».