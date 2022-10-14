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«Что мы делаем в тени»? Рассказывает Недры на новом мини-альбоме

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Это первый за два года релиз музыканта.

Новые эксперименты со звучанием и прежний энергичный флоу. О том, «как ты полезешь сюда, если тебя пугает даже тень? Какая жизнь, если тебя пугает даже день? Стены в голове». О новом времени, в котором «все будто валится из рук», а «спасает лишь запара за звук». О постоянной работе, которая должна конвертироваться в денежный дождь: «Мои псы любят пачки, я это не про балет, man».

Послушать новый мини-альбом Недры «Что мы делаем в тени» можно на всех цифровых площадках. 

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Напомним, вышедший до релиза «Что мы делаем в тени» мини-альбом «Ситуация» стал третьей за 2020 год работой хип-хоп артиста. Здесь Недры экспериментирует, создавая треки, открывающие его музыку с новой стороны. Так считает и сам музыкант, напоминая, что не привык ограничивать себя рамками каких бы то ни было жанров, постоянно расширяя границы.

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