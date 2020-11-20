Хип-хоп артист Недры выпустил мини-альбом «Ситуация»

В новом мини-альбоме Недры много работает с мелодикой — это особенно слышно в минималистичном поп-треке «Самый сок» и блюзовом «Падал». Но и свой реактивный вайб, ставший визитной карточкой, музыкант не растерял — о чем напоминает второй трек с релиза «Горячее тело».

В «Ситуации» Недры экспериментирует, создавая треки, открывающие его музыку с новой стороны. Так считает и сам музыкант, напоминая, что не привык ограничивать себя рамками каких бы то ни было жанров, постоянно расширяя границы.

Послушать новый мини-альбом Недры «Ситуация» можно на всех цифровых площадках.

Иван Ворошилов занимается музыкой уже более 10 лет. За это время артист сменил несколько проектов и жанров, обосновался в Петербурге, и к 2019 году заявил о себе как Недры — выпустив дебютный релиз «Бивни». В начале 2020 года музыкант презентовал мини-альбом «Нейро», позже — EP «Выход силы». В марте Недры в составе шоукейса радиостанции Studio 21 выступил на вечеринке в петербургском ресторане «Студия». «Собака.ru» тоже была — показываем и рассказываем, что происходило.