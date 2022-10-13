Документальный фильм Любови Аркус о Балабанове покажут на фестивале «Послание к человеку»

В этом году фестиваль «Послание к человеку» откроют сразу два фильма. В пятницу, 21 октября, в Доме Кино покажут дебютную режиссерскую работу актрисы Динары Друкаровой («Купе № 6», «Генсбур. Любовь хулигана», «Про уродов и людей»), в которой она сыграла главную роль. По сюжету ленты «Лили и море», чтобы не сойти с ума от обыденности маленького города, главная героиня сбегает к океану. Она верит, что там может случиться что-нибудь хорошее. Фильм приезжает в Петербург после показа в сентябре на кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне.

Второй фильм открытия — «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко, который покажут 22 октября в киноцентре «Аврора». Это этнографическое путешествие, где смешались история взаимоотношений народов России и Кавказа и эстетика немого кино. «Карьера постановщика стартовала на Свердловской киностудии, где Федорченко прошел путь от старшего экономиста объединения хроникально-документальных фильмов до режиссера. Палитра оттенков почти двадцатилетней кинокарьеры Федорченко впечатляет — это игровое и документальное кино, короткий и полный метр, премии российских и зарубежных фестивалей от Венеции до "Ники"», — говорят о режиссере организаторы «Послания к человеку».

Фильмом закрытия фестиваля станет мировая премьера документального фильма Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», посвященная режиссеру фильмов «Брат», «Груз 200» и «Мне не больно». Работа над лентой началась за два года до гибели Алексея Балабанова как хроника производства его картины «Я тоже хочу». Съемки продолжились и после его смерти. «Спустя почти десять лет после смерти Балабанова этот фильм – трагическое свидетельство о жизни и уходе бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России», — отмечает Аркус. Картину покажут 28 октября в «Авроре».