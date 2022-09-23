Кинофестиваль «Послание к человеку» проведут в Петербурге в оффлайн-формате. Вот что стоит там посмотреть

В Петербурге с 21 по 29 октября пройдет XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку». В состав трех конкурсных программах фестиваля — Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico — вошли 50 фильмов, в том числе 19 российских и 11 мировых кинопремьер. Их будут оценивать зрители и члены жюри.
Кинопоказы программы Фестиваля «Послание к человеку» пройдут на центральных площадках города: в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Великан», в «Доме Радио», а также в книжном магазине «Порядок слов».
Полнометражные документальные фильмы Международного конкурса:
- «Куда мы едем» / Where Are We Headed, режиссер Руслан Федотов, Беларусь, Россия, 2021
- «Николае» / Nicolae, режиссер Михай Греку, Франция, 2022
- «Поверни свое тело к солнцу» / Turn Your Body to the Sun, режиссер Алена ван дер Хост, Голландия, 2022
- «Праздники» / Holidays, режиссер Антуан Каттин, Швейцария, 2022
- «То, что я не могу рассказать своей матери» / Things I Could Never Tell My Mother, режиссер Хумайра Билкис, Бангладеш, 2022
Национальный конкурс:
- «Временные ограничения», режиссер Ксения Гапченко, Россия, 2022
- «Выход», режиссеры Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, Великобритания, Россия, 2022
- «Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране», режиссер Юлия Вишневецкая, Германия, Грузия, 2022
- «Наводка», режиссер Слава Федоров, Россия, 2021
- «Над уровнем моря», режиссер Денис Шабаев, Россия 2022
- «Несколько вещей, которые напоминают мне о нем», режиссер Сабрина Карабаева, Россия, 2021
- «Никто не остров», режиссер Лена Риттер, Россия, 2022
- «Остров», режиссеры Светлана Родина, Лоран Ступ, Швейцария, 2021
- «Сироты» (сериал, 5 серий), режиссер Алексей Суховей, Россия 2022
- «Твоя комната, волчок», режиссер Дарья Лихая, Россия 2022
- «Тонкие поля», режиссер Дмитрий Лукьянов, Россия, 2022
- «Тонкий мир», режиссер Александра Пустыннова, Россия 2022
- «Триптих», режиссер Яна Осман, Россия 2022
- «Уйти в остров» режиссер Яна Чиж, Россия, 2022
- «Это течет в моей крови», режиссер Маша Черная, Россия, 2022
Планируется, что также покажут ленты из внеконкурсных программ «Панорама.doc» и «Кино сверхреальности» и конкурса экспериментальных короткометражных фильмов In Silico. В 2022 году основные показы фильмов Национального конкурса пройдут в кинозале Открытой киностудии «Лендок».
Напомним, XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил даты проведения — он состоится в октябре 2022 года, а также сообщил в каких номинациях жюри будут оценивать фильмы.
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