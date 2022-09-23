Кинофестиваль «Послание к человеку» проведут в Петербурге в оффлайн-формате. Вот что стоит там посмотреть

Кинопоказы программы Фестиваля «Послание к человеку» пройдут на центральных площадках города: в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Великан», в «Доме Радио», а также в книжном магазине «Порядок слов».

Полнометражные документальные фильмы Международного конкурса:

«Куда мы едем» / Where Are We Headed, режиссер Руслан Федотов, Беларусь, Россия, 2021

«Николае» / Nicolae, режиссер Михай Греку, Франция, 2022

«Поверни свое тело к солнцу» / Turn Your Body to the Sun, режиссер Алена ван дер Хост, Голландия, 2022

«Праздники» / Holidays, режиссер Антуан Каттин, Швейцария, 2022

«То, что я не могу рассказать своей матери» / Things I Could Never Tell My Mother, режиссер Хумайра Билкис, Бангладеш, 2022

Национальный конкурс:

«Временные ограничения», режиссер Ксения Гапченко, Россия, 2022

«Выход», режиссеры Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, Великобритания, Россия, 2022

«Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране», режиссер Юлия Вишневецкая, Германия, Грузия, 2022

«Наводка», режиссер Слава Федоров, Россия, 2021

«Над уровнем моря», режиссер Денис Шабаев, Россия 2022

«Несколько вещей, которые напоминают мне о нем», режиссер Сабрина Карабаева, Россия, 2021

«Никто не остров», режиссер Лена Риттер, Россия, 2022

«Остров», режиссеры Светлана Родина, Лоран Ступ, Швейцария, 2021

«Сироты» (сериал, 5 серий), режиссер Алексей Суховей, Россия 2022

«Твоя комната, волчок», режиссер Дарья Лихая, Россия 2022

«Тонкие поля», режиссер Дмитрий Лукьянов, Россия, 2022

«Тонкий мир», режиссер Александра Пустыннова, Россия 2022

«Триптих», режиссер Яна Осман, Россия 2022

«Уйти в остров» режиссер Яна Чиж, Россия, 2022

«Это течет в моей крови», режиссер Маша Черная, Россия, 2022

Планируется, что также покажут ленты из внеконкурсных программ «Панорама.doc» и «Кино сверхреальности» и конкурса экспериментальных короткометражных фильмов In Silico. В 2022 году основные показы фильмов Национального конкурса пройдут в кинозале Открытой киностудии «Лендок».

Напомним, XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил даты проведения — он состоится в октябре 2022 года, а также сообщил в каких номинациях жюри будут оценивать фильмы.