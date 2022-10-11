В кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов Алексея Балабанова

Серия кинопоказов пройдет в период проведения выставки-путешествия «Балабанов», которая откроется в «Севкабель Порту» 13 октября — как рассказали «Собака.ru» в «Авроре», ретроспектива «дополнит впечатление» от нее, а также даст возможность увидеть на большом экране итоги творческих исканий режиссера.

Фильмы Балабанова будут демонстрироваться раз в неделю. Первый кинопоказ состоится 14 октября — на большом экране покажут «Счастливые дни» 1991 года с Виктором Сухоруковым в главной роли. Картину представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Вплоть до середины декабря в «Авроре» можно будет посмотреть фильмы «Замок» (20 октября), «Брат» (28 октября), «Про уродов и людей» (4 ноября), «Брат»-2 (11 ноября), «Жмурки» (18 ноября), «Мне не большо» (25 ноября), «Морфий» (2 декабря), «Кочегар» (9 декабря) и «Я тоже хочу» (16 декабря).

Напомним, выставка «Балабанов» — это первый художественный проект, приглашающий зрителей в путешествие по миру режиссера фильмов «Брат», «Груз 200» и «Мне не больно». Экспозиция-ретроспектива объединит все ленты режиссера — как смонтированные, так и не вышедшие — в единую историю.