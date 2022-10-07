По сюжету, 35-летний Глеб (Антон Лапенко) — образец успешного мужчины: красавица жена, собственный бизнес, новый загородный дом мечты. Однако после того как он не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену, идеальная жизнь Глеба кардинально меняется.

Главные роли в картине режиссера Максима Кулагина, для которого фильм стал дебютом в полнометражном кино, исполнили Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин и Полина Синильникова.

В российский прокат фильм «По-мужски» выйдет 10 ноября 2022 года.

Напомним, ранее фильм «По-мужски» вошел в конкурсную программу «Выборгский счет» 30-го кинофестиваля «Окно в Европу». Вместе с ним в ней участвовали ленты «Понедельники» Евгения Гигорьева с Юрой Борисовым, Павлом Деревянко и Елизаветой Янковской, а также фильм «Райцентр» Натальи Назаровой.

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