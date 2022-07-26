Культ Василия Шукшина, Антон Лапенко и «Андрей Рублев» как символ: фестиваль «Окно в Европу» объявил программу 2022 года

Фильмом открытия станет документальная картина режиссера и председателя жюри основного конкурса фестиваля в этом году Алексея Федорченко «Монета страны Малави» о культе Василия Шукшина. Лента характеризована как непривычный взгляд на Шукшина: это не жизнеописание народного писателя и автора фильмов «Калина красная» и «Живет такой парень», а исследование его невероятной популярности на родине, в Алтайском крае.

«Есть такой жанр кино — "фильм о Шукшине". Обычно эти фильмы похожи друг на друга. У нас совсем другое кино, в жанре, который я называю «комедией-реквиемом» — это документальная, грустная комедия. Я волнуюсь, как мою картину примет публика, ведь зритель всегда ждет одной оценки Шукшина — позитивной. Это такой кумир, алтайский божок, который сидит там на многих памятниках с босыми (золотыми от трения) ногами», — рассказывает о фильме Федорченко.