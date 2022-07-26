Культ Василия Шукшина, Антон Лапенко и «Андрей Рублев» как символ: фестиваль «Окно в Европу» объявил программу 2022 года

Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил программу 30-го сезона смотра. Его лозунг в этом году — «Прогноз на завтра», отличительная особенность — восемь дебютантов в конкурсе игрового кино. Рассказываем о программе.
В конкурсе игрового кино участвуют ленты «1000 дешевых зажигалок» режиссера Ирины Обидовой, «Вельга» Анастасии Нечаевой, «Волны» Михаила Брашинского, «Живитедолго» Юсупа Разыкова, «Император» Альфии Хабибуллиной, «Миттельмарш» Софьи Мелединой, «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина, «Накануне» Алисы Ерохиной, «Песни лета» Дмитрия Давыдова, «Рядом» Тамары Дондурей и «Экспресс» Руслана Братова.
В традиционной программе «Выборгский счет» примут участие картины «По-мужски» режиссера Максима Кулагина с Антоном Лапенко в главной роли, «Понедельники» Евгения Гигорьева с Юрой Борисовым, Павлом Деревянко и Елизаветой Янковской, а также фильм «Райцентр» Натальи Назаровой.
Фильмом открытия станет документальная картина режиссера и председателя жюри основного конкурса фестиваля в этом году Алексея Федорченко «Монета страны Малави» о культе Василия Шукшина. Лента характеризована как непривычный взгляд на Шукшина: это не жизнеописание народного писателя и автора фильмов «Калина красная» и «Живет такой парень», а исследование его невероятной популярности на родине, в Алтайском крае.
«Есть такой жанр кино — "фильм о Шукшине". Обычно эти фильмы похожи друг на друга. У нас совсем другое кино, в жанре, который я называю «комедией-реквиемом» — это документальная, грустная комедия. Я волнуюсь, как мою картину примет публика, ведь зритель всегда ждет одной оценки Шукшина — позитивной. Это такой кумир, алтайский божок, который сидит там на многих памятниках с босыми (золотыми от трения) ногами», — рассказывает о фильме Федорченко.
Символом 30-го кинофестиваля «Окно в Европу» станет картина «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Как отмечает почетный президент кинофестиваля Армен Медведев, для киносмотра важны преемственность и обращение к истории кино в своей визуальной репрезентации: «Осталось мало людей, которые работали с Тарковским, но сам факт обращения вызывает интерес у зрителя. И мы верны его идеям, идеям фигуры постоянной и великой».
Отдельно генеральный продюсер фестиваля Геворг Нерсисян подчеркнул важность открытия новых имен на смотре, а также рассказал о программе «30 лет за три сеанса». Зрители смогут посмотреть картины «Макаров», «Прогулка» и «Неадекватные люди», отмеченные наградами на «Окне в Европу» в три разных десятилетия. Медеведев, в свою очередь, напомнил о главной традиции фестиваля — это «люди и сам город, Выборг».
30-й кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет с 5 по 11 августа в Выборге. Подробнее о программе можно узнать здесь.
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