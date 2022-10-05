Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон исполнят главные роли в сериале-приквеле «Дюны»

Сериал «Дюна: Братство сестер» (Dune: The Sisterhood) бы заказан HBO Max в июне 2019 года. Действие разворачивается за 10 тысяч лет до событий «Дюны» и основано на романе Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона «Сестринство Дюны». Сюжет следует за сестрами Харконнен, когда они сражаются с силами, угрожающими будущему человечества и основывают легендарную секту, известную как Бене Гессерит — это ключевая социальная, религиозная и политическая силе в вымышленной вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта.

Как пишет Variety, Эмили Уотсон, известная по роли Ульяны Хомюк в сериале «Чернобыль», воплотит на экране образ Вали Харконнен. Актриса Ширли Хендерсон, получившая наибольшую известность благодаря роли Плаксы Миртл в фильмах о Гарри Поттере, сыграет Тулу Харконнен. Согласно описанию персонажей, две сестры «пришли к власти в Сестричестве — тайной организации женщин, которые впоследствии станут Бене Джессерит».

Исполнительным продюсером сериала выступит Дени Вильнев, работавший в качестве режиссера фильма «Дюна». Вторая часть проекта выйдет в прокат в конце 2023 года, где может столкнуться с конкурентом по кассовым сборам — фильмом Lionsgate «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях».