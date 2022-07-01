Warner Bros. назвала дату выхода второй части «Дюны» Дени Вильнева

Как пишет The Hollywood Reporter, «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева выйдет в прокат с «небольшим сдвигом» на месяц — релиз перенесен с 20 октября на 17 ноября 2023 года. В кинотеатрах лента столкнется с конкуренцией по кассовым сборам — в это же время на больших экранах начнут показывать новый приквел трилогии «Голодные игры» «Баллада о певчих птицах и змеях».

Сюжет фильма «Дюна» построен вокруг истории Пола Атрейдеса, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. Герой отправляется на Арракис, чтобы сплотить фрименов и победить в войне за планету — бороться за будущее своего народа и своей семьи. В касте второй части также заявлены Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин, Флоренс Пью, Остин Батлер, Кристофер Уокен и Хавьер Бардем.

Напомним, о том, что Дени Вильнев снимет продолжение «Дюны», даже если первая часть провалится в прокате, стало известно еще в 2021 году — за день до премьеры фильма. Приквел «Голодных игр» был анонсирован весной 2022 года. Действие фильма за 64 года до событий первой части. Сюжет расскажет о юности диктатора государства Панем Кориолана Сноу. Он становится ментором для девушки Люси, участвующей в Десятых Голодных играх от Дистрикта 12. Режиссером ленты выступит Фрэнсис Лоуренс, главные роли исполнят Рейчел Зеглер и Том Блит.