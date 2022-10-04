От «Сердца пармы» до «Летят журавли»: Что смотреть в кинотеатрах России в октябре

«Петрополис»

Фантастический фильм театрального режиссера и худрука Александринки Валерия Фокина с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Для «Петрополиса» художник Алексей Трегубов создал гигантскую декорацию на площади в 6800 кв. м., так как по сюжету действие происходит в России, Японии и США, но съемки пришлись на период пандемии, поэтому были невозможны на натуре. Главный герой картины Владимир Огнев исследует по заданию ООН гипотетический сценарий: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми. Со временем он понимает, что его работа — это не просто изучение фантастических вероятностей и допущений.

С 27 октября