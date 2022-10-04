От «Сердца пармы» до «Летят журавли»: Что смотреть в кинотеатрах России в октябре

Экранизация романа Алексея Иванова с Александром Кузнецовым «Сердце пармы», ре-релиз шедевра Михаила Калатозова «Летят журавли», драма Гаспара Ноэ «Вихрь», а также новая картина Авдотьи Смирновой «Плотник» — рассказываем про главные фильмы, которые выйдут в прокат во второй месяц осени.
«Сердце пармы»
Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев экранизировал роман Алексея Иванова про противостояние Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В касте блокбастера-пеплума — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Главная интрига — сможет ли фильм (а он один из главных релизов этой осени) спасти российские кинотеатры, количество зрителей в которых стремительно падает.
С 6 октября
«Пассажиры ночи» / Les passagers de la nuit
Драма с Шарлоттой Генсбур в главной роли участвовала в этом году в основном конкурсе Берлинале. Разведенная мать двоих детей Элизабет устраивается в ночное радио-шоу, поддерживающее людей в сложной ситуации. Через передачу она знакомится с одинокой девушкой Талулой, которую начинает опекать, как дочь. Режиссером фильм стал Микаэль Херс («Новая жизнь Аманды»).
С 6 октября
«Флай: Танец свободы» / Fly
Немецкий фильм про колонию, в которой танцуют все. 20-летняя Бека (Катя Риман) проходит реабилитацию, чтобы впредь не совершать правонарушений. Та заключается в посещении уроков танцевальной группы, которые ведет харизматичный тренер Аве, обучающий их выражать свои эмоции в движениях. Над хореографией картины работала команда Flying Steps совместно с личным хореографом Мадонны Яманом Окура и хореографом Cirque du Soleil и нескольких частей саги «Шаг вперед» Филиппом «Пакман» Чбибом. А в ее касте в том числе чемпион мира по хип-хопу Бен Вихерт.
С 6 октября
«Исповедь» / Mass
Разговорная драма Фрэна Кранца («Тренировочный день», «Донни Дарко») по его собственному сценарию и с отличным актерским кастом, в котором Рид Бирни, Энн Дауд, Джейсон Айзекс и Марта Плимптон, стала его дебютом в режиссуре. Трагедия (не будем спойлерить какая) меняет жизни двух супружеских пар. Спустя несколько лет они соглашаются вновь встретиться, чтобы все проговорить — и тем самым встать на путь исцеления.
С 6 октября
«Летят журавли»
Один из лучших пацифистских фильмов в истории кино, виртуозно снятый режиссером Михаилом Калатозовым и оператором Сергей Урусевским. В 1958 году оттепельная картина о том, как война разлучает двоих влюбленных (Алексей Баталов и Татьяна Самойлова), получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. «Летят журавли» в повторный прокат выпускает журнал «Искусство кино», релиз приурочен к 65-летию ленты.
С 13 октября
«Сказка для старых»
Совместный режиссерский дебют актера Федора Лаврова и писателя и театрального постановщика Романа Михайлова получил гран-при на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Их фильм — постмодернистская сказка про криминального авторитета Батю. Тот отправляет троих своих «сыновей» на поиски бандита Мули, которого убили три года назад. Очевидцы сообщают, что Мулю видели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Оба режиссера сами появляются в картине, а еще в ней сыграли Кирилл Полухин, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, а также лидер группы «25/17» Андрей Бледный.
С 13 октября
«Орландо» / Orlando (1992)
Развернувшийся в России «кинотеатр повторного сеанса» продолжается. Ре-релиза дождалась и волшебная костюмная мелодрама Салли Поттер с Тильдой Суинтон в главной роли, основанная на романе Вирджинии Вульф. Юноша-аристократ в Лондоне XVII века внимает приказу благосклонной к нему королевы Елизаветы I не взрослеть и не стареть — и действительно перестает меняться с годами.
С 13 октября
«Лавстори»
Пролежавший на полке более пяти лет фильм Петра Тодоровского (внука Петра Тодоровского и сына Валерия Тодоровского) все же выйдет в российский прокат. (По крайней мере, он появился с графике релизов.) Актер-неудачник Сева Горелов (Александр Петров) подрабатывает таксистом. Его клиенткой становится Маша (Вильма Кутавичюте), в которую он когда-то был влюблен. Она едет на свою свадьбу, но впереди еще 1600 километров, которые им предстоит проехать вместе с Севой и многое еще может измениться.
С 13 октября
«Свободная страна» / Freies Land
Драма в традициях «Настоящего детектива», только действие происходит не в Америке, а в Германии, недавно объединившейся после падения Берлинской стены. В городе на бывшей границе ФРГ и ГДР пропадают две несовершеннолетних девушки. За расследование берутся простоватый восточногерманский полицейский Маркус и интеллектуал, комиссар из Гамбурга Патрик.
С 13 октября
«Умереть за доллар» / Dead for a Dollar
В вестерне Уолтера Хилла (режиссера «Красной жары» со Шаврценеггером) звезда «Удивительной миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн вновь примеряет исторические костюмы. И в отличной компании — в касте также Уиллем Дефо, Кристоф Вальц и Бенджамин Брэтт. Сюжет ленты вполне в духе классических вестернов: знаменитый охотник за головами сталкивается со своим заклятым врагом — профессиональным игроком и преступником, которого он отправил в тюрьму много лет назад. Фильм вне конкурса показывали на недавнем Венецианском кинофестивале.
С 13 октября
«История гражданской войны»
В год столетия картины великого документалиста Дзиги Вертова ее покажут в ограниченном прокате в России. На кинопленке режиссер зафиксировал события гражданской войны в России в 1918-1922 годах, а также ее ключевых участников вроде Льва Троцкого. Фильм был показан только однажды — на закрытом сеансе Коминтерна и впоследствии считался утраченным. В 2021 году его нашел и восстановил историк кино и архивист Николай Изволов.
С 13 октября
«Шагни вперед» / En corps
Еще один фильм про танцы выходит в российский прокат в октябре. Это история про классическую балерину Элизу, которая из-за травмы начинает присматриваться к контемпорари. За музыку картины отвечал Тома Бангальтер — половинка дуэта Daft Punk, а срежиссировал его Седрик Клапиш («Испанка», «Париж»). В главной роли — Марион Барбо, прима Парижской оперы.
С 13 октября
«Сезон измен» / The Delinquent Season (2018)
Дебютная картина Марка О'Роу 2018 года, но на большом экране в России ее можно было увидеть разве что на столичном Irish Film Festival. Это история про две пары, чьи отношения кажутся со стороны идеальными. В мелодраме о превратностях любви снялись Киллиан Мерфи, Катрин Уокер и Эндрю Скотт.
С 20 октября
«Декабрь»
До того, как полететь снимать кино на космической станции, режиссер Клим Шипенко успел закончить байопик Есенина с Александром Петровым в роли поэта. В обширной биографии литератора они выбрали самый драматический момент — как тот пытался при содействии Айседоры Дункан (Мария Валешная) сбежать из СССР. Официально о переносе релиза пока не сообщали, поэтому «Декабрь» по-прежнему ожидается в октябре.
С 20 октября
«Плакать нельзя»
Новая драма режиссера Натальи Назаровой («Простой карандаш») о подавленных и вытесненных чувствах, а также о якобы перегибах ювенальной юстиции в скандинавских странах. Русская эмигрантка отправляет сына в школу, но тот не возвращается — сына передают под опеку государству.
С 20 октября
«Вихрь» / Vortex
В главных ролях в своей драме об угасающей пожилой паре Гаспар Ноэ снял классика итальянского джалло Дарио Ардженто и Франсуазу Лебрун, музу Жана Эсташа, снимавшуюся в «Мамочке и шлюхе». По сюжету они страдают от деменции, а у их сына (Алекс Лутц) проблемы с наркотиками. Как нельзя лучше фильм описывает его же слоган: «Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро будет забыта».
С 20 октября
«Корсаж» / Corsage
За главную роль в байопике австрийской императрицы Сисси Вики Крисп получила приз как лучшая актриса фильмов программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в этому году. Речь в картине режиссера Мари Кройцер идет о зрелых годах монаршей особы. На пороге своего 40-летия та придумывает, как по-прежнему оставаться иконой стиля.
С 20 октября
«Дополнительный урок»
Детективная драма про школьный шутинг с Юлией Александровой и Кириллом Кяро. Патрульная Вера в одиночку устраняет студента колледжа, предотвратив массовый расстрел в учебном заведении. Но обрез из которого тот стрелял вдруг исчезает, а она становится обвиняемой в деле об убийстве при превышении должностных полномочий. Единственный, кто ей верит, бесплатный адвокат, которого назначили о закону.
С 20 октября
«Андрей Рублев»
Фильм Андрея Тарковского был полулегально показан в мае 1969 года на Каннском кинофестивале (где получил приз «ФИПРЕССИ»), а в советский прокат вышел только в декабре 1971 года — и с купюрами. Это глобально история про акт творения, дар и экзистенциальный кризис, а не только создание Андреем Рублевым «Троицы». За ре-релиз картины отвечают «Мосфильм» и «Искусство кино».
С 27 октября
«Петрополис»
Фантастический фильм театрального режиссера и худрука Александринки Валерия Фокина с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Для «Петрополиса» художник Алексей Трегубов создал гигантскую декорацию на площади в 6800 кв. м., так как по сюжету действие происходит в России, Японии и США, но съемки пришлись на период пандемии, поэтому были невозможны на натуре. Главный герой картины Владимир Огнев исследует по заданию ООН гипотетический сценарий: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми. Со временем он понимает, что его работа — это не просто изучение фантастических вероятностей и допущений.
С 27 октября
«Велга»
Поэтичная мелодрама с Ольгой Бодровой, дочерью Сергея Бодрова. Она играет живущую у Северного моря девушку с загадочным именем Велга. Она счастлива с возлюбленным Кириллом, с которым дружит с детства. Но на годовщину смерти матери сюда приезжает ее старшая сестра Снега, нарушая хрупкую идиллию и баланс.
С 27 октября
«Шрамы Парижа» / Novembre
Драма Седрика Жименеса («Чужими глазами», «Французский транзит») воссоздает хронику терактов, произошедших в Париже в ноябре 2015 года. Главными героями он делает сотрудников антитеррористического подразделения (протагониста тут играет Жан Дюжарден из «Артиста»), которые выслеживают преступников в короткие сроки. Картину показывали на Каннском кинофестивале, но вне конкурса.
С 27 октября
«Плотник»
Мелодрама Авдотьи Смирновой с элементами притчи и религиозного хоррора. В семье обычного плотника из Ульяновска заболевает ребенок. Диагноз становится тяжелым испытанием для родителей (Сергей Уманов и Анна Рыцарева). Гамлетовский вопрос про «Сломиться ль под ударами судьбы» плотник решает для себя как: бороться до последнего во что бы то ни стало.
С 27 октября
«Либерея: Охотники за сокровищами»
Российская версия «Индианы Джонса» (или «Анчартеда») с Тихоном Жизневским, Алексеем Серебряковым и Дианой Пожарской в главных ролях. Владелец успешной компании по производству самокатов Илья обнаруживается древний оклад в квартире бабушки. Тот оказывается ключом к местонахождению библиотеки Ивана Грозного, утраченной в Смутное время. В поисках ему помогают отец-иторик и филолог-криптограф, способная взломать любой шифр.
С 27 октября
«Невероятно, но факт» / Incroyable mais vrai
Новая картина Квентина Дюпье («Оленья кожа», «Жвалы») — как и всегда, абсурдистская комедия со множеством самых фантастических допущений и перевертышей. Алан и Мари — супружеская пара за 40 — переезжают в дом своей мечты в пригороде. Но риэлтор предупреждает: то, что находится в подвале, может круто изменить их жизнь.
С 27 октября
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