Посмотрите трейлер фильма «Банши Инишерина», за роль в котором Колин Фаррелл отметился в Венеции

Действие фильма «Банши Инишерина» разворачивается на отдаленном острове у западного побережья Ирландии и рассказывает о друзьях Падрайке (Колин Фаррелл) и Колме (Брендан Глисон), которые оказываются в тупике, когда Колм неожиданно прерывает их дружбу. Ошеломленный Падрайк, которому помогают его сестра Шивон (Керри Кондон) и обеспокоенный молодой островитянин Доминик (Барри Кеоган), пытается восстановить отношения, отказываясь принимать «нет» в качестве ответа. Но неоднократные усилия Падрайка только укрепляют решимость его бывшего друга, и когда Кольм выдвигает отчаянный ультиматум, события стремительно обостряются с шокирующими последствиями.

Сценарий фильма, удостоенный награды на 79-м Венецианском кинофестивале, основан на пьесе Мартина МакДона из его ирландского цикла, которая еще не публиковалась. Главные роли в картине исполнили Брендан Глисон, Барри Кеоган, Керри Кондон и Колин Фаррелл, который уже удостоился «Кубка Вольпи» в Венеции за лучшую мужскую роль.

В мировой прокат фильм «Банши Инишерина» выйдет 21 октября 2022 года.