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Фильм «Вся красота и кровопролитие» взял главный приз Венецианского фестиваля. Лука Гуаданьино — лучший режиссер

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На острове Лидо завершился 79-й Венецианский кинофестиваль. Главный приз, статуэтку «Золотой лев» за лучший фильм, получила лента «Вся красота и кровопролитие» режиссера Лоры Пойтрас.

Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Лора Пойтрас

Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Лука Гуаданьино

Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» рассказывает о Нэн Голдин — фотографе ЛГБТ, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство опиоидов. Премьера картины состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Фильм был удостоен «Золотого льва» и стал первой с 2013 года документальной лентой, отмеченной такой наградой.

Лучший фильм, приз «Золотой лев»

«Вся красота и кровопролитие», режиссер Лора Пойтрас;

Гран-при жюри, приз «Серебряный лев»

«Сент-Омер», режиссер Элис Диоп;

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру

«Целиком и полностью», режиссер Лука Гуаданьино;

Специальный приз жюри

«Без медведей», режиссеры Джафар Панахи и Мохаммад Расулоф;

Приз за лучший сценарий

Мартин МакДона, «Банши Инишерина»;

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль

Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»;

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль

Кейт Бланшетт, «Тар»;

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или молодой актрисе

Тейлор Расселл, «Целиком и полностью».

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