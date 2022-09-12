Фильм «Вся красота и кровопролитие» взял главный приз Венецианского фестиваля. Лука Гуаданьино — лучший режиссер

На острове Лидо завершился 79-й Венецианский кинофестиваль. Главный приз, статуэтку «Золотой лев» за лучший фильм, получила лента «Вся красота и кровопролитие» режиссера Лоры Пойтрас.
Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» рассказывает о Нэн Голдин — фотографе ЛГБТ, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство опиоидов. Премьера картины состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Фильм был удостоен «Золотого льва» и стал первой с 2013 года документальной лентой, отмеченной такой наградой.
Лучший фильм, приз «Золотой лев»
«Вся красота и кровопролитие», режиссер Лора Пойтрас;
Гран-при жюри, приз «Серебряный лев»
«Сент-Омер», режиссер Элис Диоп;
«Серебряный лев» за лучшую режиссуру
«Целиком и полностью», режиссер Лука Гуаданьино;
Специальный приз жюри
«Без медведей», режиссеры Джафар Панахи и Мохаммад Расулоф;
Приз за лучший сценарий
Мартин МакДона, «Банши Инишерина»;
«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль
Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»;
«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль
Кейт Бланшетт, «Тар»;
Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или молодой актрисе
Тейлор Расселл, «Целиком и полностью».
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