Фильм «Вся красота и кровопролитие» взял главный приз Венецианского фестиваля. Лука Гуаданьино — лучший режиссер

Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» рассказывает о Нэн Голдин — фотографе ЛГБТ, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство опиоидов. Премьера картины состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Фильм был удостоен «Золотого льва» и стал первой с 2013 года документальной лентой, отмеченной такой наградой.