Прогуляйтесь по местам съемок фильма «Брат»! Появился виртуальный маршрут-фотопроект

В сети запущен фотопроект, который позволяет прогуляться по местам съемок фильма Алексея Балабанова «Брат». Не только виртуально, но и вживую — рассказываем о нем.
Как рассказал «Собака.ru» автор фотопроекта, картограф и москвич Александр Пронин, идея пришла к нему спонтанно — во время сборов в поездку в Петербург: «Подумал о том, что я могу объединить профессиональные знания в картографии и свое почтительное отношение к фильму — тем более, что совсем недавно было 25 лет со дня выпуска фильма».
О том, как проходила работа над фотопроектом — специально для «Собака.ru»:
Первый этап — это понимание того, где конкретно снят тот или иной фрагмент. Информацию искал в интернете, но многие точки были описаны очень неконкретно. Двор на такой-то улице, или Морская набережная, 15Б, а по факту дом на 29 подъездов. Приходилось на месте искать точки съемки и делать фото, потом уточнять на карте. После этого соединение, фото нужно обрезать и сопоставить с кадром из фильма. Дальше стилистика карты, делал в сервисе «Mapbox». Дальше верста интерактивной карты: шрифт, заголовок, иконки, ссылки.
По словам Пронина, главное, что он отметил для себя — это то, что «все локации преобразились в лучшую сторону». «Эпизод, где главный герой разговаривает с бандитами в машине — самая изменившееся локация из фильма. В фильме это происходит на берегу, а сейчас на этом месте проходит Западный скоростной диаметр. Произошла намывка территории Васильевского острова. Был приятно этим удивлен», — отметил он.
Специально для «Собака.ru»:
Стандартные туристические маршруты надоели. Мне не нравится гулять там, где ходят толпы туристов, делая одни и те же фотографии. Помимо сюжетной линии, в фильме существует особая атмосфера, пейзажи и виды города, внушающие чувство тревоги и безысходности, но вместе с тем уже ставшие такими родными благодаря удивительному киноязыку режиссера. Уверен, для всех фанатов фильма будет интересным прогуляться по местам съемок, ощутить себя на время персонажами из фильма, да и просто посмотреть, как выглядят эти локации сегодня.
Совершить прогулку по местам съемок фильма «Брат» можно как виртуально по ссылке, так и вживую — здесь размещена карта с отмеченными точками. А для тех, кто к фильму равнодушен, это станет «интересным маршрутом по непарадному Петербургу», считает Пронин.
Комментарии (0)