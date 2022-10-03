Прогуляйтесь по местам съемок фильма «Брат»! Появился виртуальный маршрут-фотопроект

По словам Пронина, главное, что он отметил для себя — это то, что «все локации преобразились в лучшую сторону». «Эпизод, где главный герой разговаривает с бандитами в машине — самая изменившееся локация из фильма. В фильме это происходит на берегу, а сейчас на этом месте проходит Западный скоростной диаметр. Произошла намывка территории Васильевского острова. Был приятно этим удивлен», — отметил он.

Александр Пронин Специально для «Собака.ru»: Стандартные туристические маршруты надоели. Мне не нравится гулять там, где ходят толпы туристов, делая одни и те же фотографии. Помимо сюжетной линии, в фильме существует особая атмосфера, пейзажи и виды города, внушающие чувство тревоги и безысходности, но вместе с тем уже ставшие такими родными благодаря удивительному киноязыку режиссера. Уверен, для всех фанатов фильма будет интересным прогуляться по местам съемок, ощутить себя на время персонажами из фильма, да и просто посмотреть, как выглядят эти локации сегодня.

Совершить прогулку по местам съемок фильма «Брат» можно как виртуально по ссылке, так и вживую — здесь размещена карта с отмеченными точками. А для тех, кто к фильму равнодушен, это станет «интересным маршрутом по непарадному Петербургу», считает Пронин.