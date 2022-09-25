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Кино и сериалы

Что если бы советские фильмы попали в мир аниме. Посмотрите, как бы выглядели «Ирония судьбы» и «Кавказская пленница»

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Художник Дмитрий Грозов совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» и FAN в новой серии своих работ опубликовал кадры из советских фильмов в стиле аниме. Перерисовке подверглись герои «Служебного романа», «Кавказской пленницы», «Иронии судьбы, или С легким паром» и «Любви и голубей».

Дмитрий Грозов, который известен под псевдонимом Ahriman, решил переосмыслить сцены из популярных советских фильмов в стиле японской мультипликации. В новую серию работ вошли сцены из «Кавказской пленницы». В одной из них герой Фрунзика Мкртчяна Джабраил объясняет Балбесу в исполнении Юрия Никулина, что такое волюнтаризм и просит «не выражаться» в его доме. Второй иллюстрацией из комедии Леонида Гайдая стала сцена, когда Трус и Балбес засыпают под действием снотворного рядом со связанной Ниной — героиней Натальи Варлей.

Из «Служебного романа» художник выбрал сцену финальной ссоры героев Калугиной и Новосельцева в исполнении Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова. Из «Иронии судьбы» Грозов перерисовал момент фильма, в котором Ипполит в пальто и шапке стоит под душем.

Ранее телеканал «Мосфильм. Золотая коллеция» совместно с иллюстратором Лерой Кирьяковой создали прототипы идеальных советских персонажей в жанре полуреализма. Образы вдохновлены героями Владимира Коренева, Игоря Костолевского, Натальи Варлей и Людмилы Гурченко.

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