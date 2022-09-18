Посмотрите, вот как выглядит идеальный образ советского киногероя

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» к двухлетию со дня выхода в эфир показал созданных иллюстратором персонажей, которые представляют идеальный образ советского киногероя. Заранее в социальных сетях телеканала аудиторию просили выбрать самую элегантную прическу, выразительные глаза, привлекательные черты лица и наиболее подходящий костюм.

Так для образа идеального героя зрители выбрали прическу разведчика Андрея Бородина в исполнении Игоря Костолевского в советско-французском фильме «Тегеран-43». Самыми выразительными глазами россияне посчитали глаза Ихтиандра, которого в фильме «Человек-амфибия» сыграл Владимир Коренев.

Выбирая нос, зрители проголосовали за Женю Колышкина из фильма «Женя, Женечка и «катюша» в исполнении Олега Даля. При этом идеальные губы, по мнению телезрителей, у студента-ловеласа Никиты, которого в комедии Татьяны Лиозновой «Карнавал» сыграл Александр Абдулов.Самым стильным костюмом опрошенные признали белоснежный костюм-тройку Ивана Пухова, героя Абдулова в новогоднем фильме Константина Бромберга «Чародеи».

Женский персонаж был вдохновлен прической Натальи Варлей из фильма «Кавказская пленница», нарядом Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи», глазами Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса» и чертами лица Александры Яковлевой в картине «Чародеи».