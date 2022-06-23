Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил даты проведения в 2022 году. Прием заявок продлен

Фестиваль «Послание к человеку» основан в 1989 году режиссером Михаилом Литвяковым. В 2010 году президентом фестиваля стал Алексей Учитель. Как говорят организаторы, уникальность фестивальной конкурсной программы в том, что она объединяет произведения нескольких форматов и направлений кинопроизведений: в программе международного конкурса на равных соревнуются полнометражные документальные работы, короткометражные документальные, игровые и анимационные фильмы.

В 2022 году «Послание к человеку» пройдет в 32-й раз — с 21 по 28 октября. Традиционно зрителей фестиваля также ждут внеконкурсные тематические кинопрограммы; ретроспективы выдающихся кинорежиссеров, профессиональные дискуссии в форме круглых столов, конференции, пресс-конференции и семинары с участием известных кинематографистов, культурных и общественных деятелей. В рамках фестиваля ежегодно проводятся открытые мастер-классы для молодых кинематографистов.

Жюри фестиваля оценит фильмы в следующих номинациях.

Международный конкурс:

гран-при «Золотой кентавр» и 3 000 долларов США за лучший фильм;

приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший полнометражный документальный фильм;

приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший короткометражный документальный фильм;

приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший короткометражный игровой фильм;

приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший анимационный фильм;

приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший дебют.

Национальный конкурс документальных фильмов:

приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший фильм Национального конкурса;

приз жюри — «Кентавр» и 30 000 рублей (с пояснительной формулировкой).

Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico:

приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший экспериментальный фильм.

А также приз студенческого жюри.

Прием заявок на участие в конкурсе продлен до 15 июля. Подат их можно через форму на официальном сайте фестиваля, а также онлайн-платформы FilmFreeWay и FestHome.