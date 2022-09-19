Вуди Аллен не собирается уходить из кино. Представитель режиссера дал разъяснения

В нем говорится: «Вуди Аллен никогда не говорил, что уходит на пенсию, а также не заявлял о работе над новым романом. Он сообщал, что думает о том, чтобы перестать делать фильмы: они быстро или даже мгновенно попадают на стриминги, что не доставляет ему удовольствия, а он — большой поклонник переживания опыта от просмотра картин непосредственно в кинотеатре. В данный момент у него нет намерений уходить на покой, он рад быть на съемках новой ленты».

Напомним, 17 сентября американский режиссер Вуди Аллен в интервью испанской газете La Vanguardia рассказал о планах по завершению режиссерской карьеры. По его словам новый фильм станет пятидесятым по счету и это «хороший момент, чтобы остановиться».