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Вуди Аллен не собирается уходить из кино. Представитель режиссера дал разъяснения

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После публикации интервью американского режиссера Вуди Аллена испанской газете La Vanguardia, в котором он сообщил о возможном уходе из кино после завершения его последней картины, съемки которой проходят в Париже, представитель Аллена выпустил заявление с уточнением его позиции. Сообщение цитирует Variety.

Denis Makarenko / Shutterstock.com

В нем говорится: «Вуди Аллен никогда не говорил, что уходит на пенсию, а также не заявлял о работе над новым романом. Он сообщал, что думает о том, чтобы перестать делать фильмы: они быстро или даже мгновенно попадают на стриминги, что не доставляет ему удовольствия, а он — большой поклонник переживания опыта от просмотра картин непосредственно в кинотеатре. В данный момент у него нет намерений уходить на покой, он рад быть на съемках новой ленты».

Напомним, 17 сентября американский режиссер Вуди Аллен в интервью испанской газете La Vanguardia рассказал о планах по завершению режиссерской карьеры. По его словам новый фильм станет пятидесятым по счету и это «хороший момент, чтобы остановиться».

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