Будущая картина Вуди Аллена станет последней для режиссера

В интервью для испанской газеты La Vanguardia режиссер Вуди Аллен рассказал о скором завершении карьеры. «Мой следующий фильм станет пятидесятым по счету, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться», — рассказал кинодел. Режиссер заявил, что пока не планирует писать мемуары, его новая цель — создание романа: «Думаю, в нем будет много юмора, потому что для меня это естественно», — заявил он.

Сюжет нового фильма Вуди Аллена пока что не раскрывается. Режиссер лишь провел параллели с оскароносным «Матч пойнтом», триллером 2005 года, который Аллен считает одной из лучших своих работ: «Он будет похож на «Матч поинт», захватывающий, драматичный и в то же время зловещий». Новая картина будет поставлена на французском языке, весь актерский состав — также будет французский.

У Вуди Аллена обширная кинокарьера, с 1960-х по 2010-е годы он снимал в среднем по одному фильму в год. В некоторых своих полнометражных работах выступал в качестве сценариста или режиссера.