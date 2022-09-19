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Фильм «Фабельманы» Стивена Спилберга взял приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто

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Автобиографический фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» взял приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто. Теперь лента имеет все шансы стать отмеченной Американской киноакадемией — награда является одним из самых надежных предикторов возможного успеха на «Оскаре».

Photo by Michael Loccisano/Getty Images

Сюжет фильма «Фабельманы» частично основан на воспоминаниях Стивена Спилберга о детстве, проведенном в Аризоне. Главный герой картины — мальчик по имени Сэмми. Родители дарят ему камеру, и он начинает снимать столкновение игрушечных поезда с домом, решая раз и навсегда связать свою жизнь с кинематографом.

«Это самый личный фильм, который я когда‑либо снимал. Теплый прием в Торонто сделал мой первый визит на TIFF таким интимным для меня и всей семьи Фабельманов. Спасибо Кэмерону Бейли и невероятному персоналу TIFF, спасибо Universal Pictures, и особенная благодарность всем поклонникам кино в Торонто, которые сделали в прошлые выходные то, что я никогда не забуду», — приводит Variety слова Спилберга.

Главные роли в картине исполнили Гэбриел Лабелль, Мишель Уильямс, Сет Роген, Пол Дано, Джулия Баттерз и другие. В «Фабельманах» также появится режиссер Дэвид Линч — в эпизодической роли режиссера и мастера вестерном Джона Форда.

Международный кинофестиваль в Торонто был основан в 1976 году как «фестиваль фестивалей», на котором демонстрировалась коллекция фильмов с других фестивалей. Со временем киносмотр стал одним из крупнейших. Приз зрительских симпатий — один из самых надежных предикторов возможного успеха на «Оскаре». В частности, ленты-победители кинофестиваля в Торонто «Зеленая книга» и «Земля кочевников» позже получали приз за лучший фильм на церемонии вручения премии Американской киноакадемии.

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