Фильм «Фабельманы» Стивена Спилберга взял приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто

Сюжет фильма «Фабельманы» частично основан на воспоминаниях Стивена Спилберга о детстве, проведенном в Аризоне. Главный герой картины — мальчик по имени Сэмми. Родители дарят ему камеру, и он начинает снимать столкновение игрушечных поезда с домом, решая раз и навсегда связать свою жизнь с кинематографом.

«Это самый личный фильм, который я когда‑либо снимал. Теплый прием в Торонто сделал мой первый визит на TIFF таким интимным для меня и всей семьи Фабельманов. Спасибо Кэмерону Бейли и невероятному персоналу TIFF, спасибо Universal Pictures, и особенная благодарность всем поклонникам кино в Торонто, которые сделали в прошлые выходные то, что я никогда не забуду», — приводит Variety слова Спилберга.

Главные роли в картине исполнили Гэбриел Лабелль, Мишель Уильямс, Сет Роген, Пол Дано, Джулия Баттерз и другие. В «Фабельманах» также появится режиссер Дэвид Линч — в эпизодической роли режиссера и мастера вестерном Джона Форда.