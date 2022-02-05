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Кино и сериалы

Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга. Это их первая совместная работа

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Американский режиссер, автор сериала «Твин Пикс» и  фильма «Человек-слон» Дэвид Линч снимется в новом фильме Стивена Спилберга «Фабельманы». Об этом пишет издание Variety. 

Shutterstock

Пока что неизвестно, какая роль досталась Линчу, содержание фильма тоже не раскрывается. Он будет частично основан на биографии Спилберга. Работа над «Фабельманами» — их первый совместный проект.

В актерском составе заявлены Мишель Уильямс, Сет Роген, Пол Дано и другие. Лента выйдет в прокат в ноябре 2022 года. Добавим, что ранее Дэвид Линч появлялся в качестве актера в сериале «Твин Пикс» и в нескольких короткометражных фильмах.

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