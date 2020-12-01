От «Жасмин» до «Энни Холл»: 10 лучших фильмов Вуди Аллена

Сегодня, 1 декабря, исполняется 85 лет Вуди Аллену. Самый знаменитый ньюйоркец по-прежнему снимает по фильму в год (31 декабря в России выйдет новый — «Фестиваль Рифкина»!), играет на кларнете, любит джаз, старается не комментировать многочисленные скандалы вокруг своей персоны и остается одним из главных комедиографов в истории кино. Редакция «Собака.ru» выбрала десять лучших картин режиссера.
«Жасмин» (Blue Jasmine), 2013
Вуди Аллен вообще о том, что любую историю можно рассказать как комедию или трагедию (его «Мелинда и Мелинда» буквально об этом). В «Жасмин» – если переводить дословно, то «Грустной Жасмин» – печали, конечно, куда больше, чем смеха. Но это гротескное переложение «Трамвая «Желание»» несомненно лучший фильм зрелого периода режиссера. А еще – настоящий подарок фанатам Кейт Бланшетт. Она безупречна в роли разорившейся светской дамы – жалкой и нелепой, но при этом невероятно трогательной.
«Полночь в Париже» (Midnight in Paris), 2011
Один из самых незамысловатых ромкомов Вуди Аллена о том, что тоска по прекрасной эпохе присуща любым временам. Но интрига с перемещением в начало 20 века, остроумные шутки про Пикассо и Фицджеральда, а также каст из Оуэна Уилсона, Марион Котийяр и Рэйчел МакАдамс сделали картину настоящим зрительским хитом.
«Вики Кристина Барселона» (Vicky Cristina Barcelona), 2008
Чувственная комедия стала для Вуди Аллена не только началом «франшизы» о прославлении европейских городов (после Барселоны фильмы о себе захотели и Париж, и Рим), но и принесла ему вполне рукотворный памятник в испанском Овьедо. Если возникает вопрос, кто же в триумвирате сам Вуди (если исходить из логики Флобера, что кто-то должен оказаться мадам Бовари), то, конечно, рациональная Вики (Ребекка Холл), а не взбалмошная Кристина (Скарлетт Йоханссон). Между разумом и чувствами режиссер всегда выбирал первое.
«Сенсация» (Scoop), 2006
Одна из самых смешных комедий зрелого периода Аллена. Строго говоря, ее надо смотреть в дилогии с драматичным «Матч Поинтом». Обе картины – снова иллюстрация принципа, что одно и то же можно равно оценить и как комедийное, и как трагичное. Особенно нежным смотрится дуэт Вуди Аллена (который почти перестал играть в своих фильмах) со Скарлетт Йоханссон, в нулевых именно она была музой режиссера.
«Матч Поинт» (Match Point), 2005
Драма «Матч Поинт» – вольное переложение «Американской трагедии» Драйзера и «Преступления и наказания» Достоевского, а также первый европейский фильм Аллена. В нем абсолютно нет комизма, но это тот случай, когда картине его отсутствие идет только на пользу.
«Ханна и ее сестры» (Hannah and Her Sisters), 1986
В лауреате «Оскара» и «Золотого глобуса» за лучший сценарий действительно мастерски переплетаются истории жизни трех сестер (их играют Барбара Херши, Дайэнн Уист и Миа Фэрроу). А еще после просмотра вы точно навсегда запомните нежные строки поэта Каммингса про маленькие руки – почти бунинское легкое дыхание!
«Зелиг» (Zelig), 1983
История идеального конформиста Леонарда Зелига далеко не самый популярный фильм Аллена. Но суть актерской профессии в нем обыгрывается очень ловко: заурядный человек становится знаменитым, обнаруживая уникальную способность перевоплощаться в кого угодно — от Чарли Чаплина до Адольфа Гитлера. Кстати, в 2007 году итальянские психиатры обнаружили нарушение мозговой деятельности, при котором люди мимикрируют под других. Его предложили назвать «синдромом Зелига».
«Манхэттен» (Manhattan), 1979
Фильм-признание любви Аллена к родному Нью-Йорку. Впрочем, сам режиссер считает картину худшей в своей карьере. Та не понравилась ему настолько, что он умолял ее не выпускать. Студия отказалась, а «Манхэттен» стал хитом, в том числе в прокате. Мнение Вуди Аллена, несмотря на успех, при этом не изменилось.
«Энни Холл» (Annie Hall), 1977
В 1978 году картина о нежных, но невротичных отношениях получила целых четыре «Оскара»: режиссерский, за лучший фильм, лучшую женскую роль и сценарий. Больше ни одна картина Аллена не была так обласкана Американской киноакадемией.
«Любовь и смерть» (Love and Death), 1975
Комедия – настоящий маст си для всех, кто рос на классической русской литературе. А ничего смешнее монолога о том, что Наташа любит Алексея, а он Алису, а у той интрижка со Львом, который влюблен в Татьяну итд, кажется, в кино так и не придумали.
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