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Кино и сериалы

В Петербурге показали комикс о Даниле Багрове

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В честь 25-летнего юбилея фильма «Брат» издательство Bubble презентовало комикс о Даниле Багрове. Над проектом «Брат. 25 лет» работал художник комиксов «Игорь Гром» и «Бесобой» Андрей Васин.

Print Screen/Кинокомпания «СТВ» YouTube

Презентация 167 страничной книги прошла в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. По словам авторов, проект стал сборником историй, посвященных легендарной дилогии фильмов Алексея Балабанова. Причем некоторые части — это авторский взгляд на отдельных персонажей. Также в комиксе есть герои, которых нет в фильмах и новые сюжеты на тему происходящего в жизни Багрова и вселенной Балабанова.

«Вопрос «Что значит вырасти на фильме «Брат»?» занимал нас бесконечно, мы много думали, как нам рассмотреть фильм «Брат» не как слепок эпохи, а как нечто, что смотрит современный зритель, который не знает этой эпохи, что он в нем видит. Сборник открывается историей о мальчике Дане, современном подростке, единственным другом которого является киноперсонаж Данила Багров, и о том, как устроена жизнь этого мальчика и как советы, которые может дать фильм «Брат», применимы к современной реальности», — сказал на презентации куратор проекта Алексей Замский.

Представители книжной сети «Читай-город» отмечают высокий спрос на книгу. За первые 10 дней была продана четверть всего тиража.

Премьера фильма «Брат» состоялась в 1997 году на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд». Основные действия сюжета происходят в Петербурге, куда главный герой приезжает в поисках старшего брата Виктора.

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