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Вышел трейлер фильма «Мать моего сына» с Дарьей Жовнер и Марьяной Спивак

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Вышел трейлер фильма «Мать моего сына», который уже в сентябре выйдет в российский прокат. Главные роли в психологическом триллере исполнили Дарья Жовнер и Марьяна Спивак.

По сюжету, военный журналист Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс: в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие — пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них.

Главные роли в фильме «Мать моего сына» исполнили Дарья Жовнер («Теснота», «Доктор Лиза», «Хороший человек»), Марьяна Спивак («Нелюбовь», «Цой», «Эпидемия») и Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Перевал Дятлова»). Режиссером выступил Илья Максимов, известный по фильму «Проводник» и сериалам «Шаповалов» и «Братья».

В российский прокат фильм «Мать моего сына» выйдет 29 сентября 2022 года.

Напомним, в мае в Петербурге стартовали съемки нового фильма «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым в главных ролях. В основу сценария легла киноповесть Александра Володина, написанная в 1984 году о молодой девушке в поисках себя.

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