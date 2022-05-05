В Петербурге стартовали съемки фильма «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым

В Петербурге стартовали съемки нового фильма «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым в главных ролях. В основу сценария легла киноповесть Александра Володина, написанная в 1984 году о молодой девушке в поисках себя.
По сюжету, главной героине Ире (Дарья Жовнер) 27 лет. И с точки зрения мамы (Юлия Марченко), директора школы, Ира живет абсолютно неправильно: играет в труппе небольшого театра, подрабатывает мытьем окон и влюблена в ненадежного творческого человека Льва (Евгений Цыганов), начинающего режиссера.
Ира игнорирует «нормальных» мужчин и даже не хочет перекраситься в блондинку, что по мнению мамы, простой путь к успеху в личной жизни. Такое положение дел могло бы сохраняться еще долго, но театр оказывается на грани закрытия, а Лев внезапно исчезает.
В основу сценария фильма «Блондинка» легла киноповесть Александра Володина, написанная в 1984 году о молодой девушке в поисках себя. Переосмыслит и перенесет действие картины из Ленинграда 80-х в Петербург наших дней режиссер и автор сценария Павел Мирзоев («Как я стал...», «Зови меня Дрозд»), продюсером выступит Юлия Мишкинене («Салют-7», «Хэппи-энд», «Интимные места», «Очень женские истории»).
Режиссер и автор сценария:
Таким девушкам сейчас около тридцати. Они не пошли в юристы-экономисты, как мы в свое время, отвергают паттерн дом-семья-работа, пытаются реализоваться в творческих профессиях, а иногда сами их придумывают. Я пробовал написать что-то с нуля и вдруг вспомнил про «Блондинку» Володина. Подход к героине требует легкости и темперамента. Она кто угодно, только не томная нудная страдалица. Эта молодая женщина чуть странная, невероятно активная, стремительная, которая просто физически не в состоянии жить по правилам. По сути, Ира — наш общий внутренний идеал, который мы до какого-то момента в себе пестуем, а потом, взрослея, бросаем. Захотелось поговорить об этом со зрителем языком блестящего володинского диалога. Я старался максимально сохранить его лирическую интонацию, как если бы Володин писал эту вещь сегодня, но сценарий шел своим современным маршрутом, и героиня стала вести себя иначе, принимать противоположные решения. Это должно приблизить историю к современному зрителю, которому, я верю, этот фильм сейчас очень нужен.
Мне кажется, мы перепробовали всех актрис подходящего возраста. Даша возникла примерно в середине кастинга и сразу стало понятно, что она — одна из главных претенденток на эту роль. А дальше была работа, проба за пробой, встреча за встречей. Даша доказала, что Ира — это она.
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