В Петербурге стартовали съемки фильма «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым

Павел Мирзоев

Режиссер и автор сценария:

Таким девушкам сейчас около тридцати. Они не пошли в юристы-экономисты, как мы в свое время, отвергают паттерн дом-семья-работа, пытаются реализоваться в творческих профессиях, а иногда сами их придумывают. Я пробовал написать что-то с нуля и вдруг вспомнил про «Блондинку» Володина. Подход к героине требует легкости и темперамента. Она кто угодно, только не томная нудная страдалица. Эта молодая женщина чуть странная, невероятно активная, стремительная, которая просто физически не в состоянии жить по правилам. По сути, Ира — наш общий внутренний идеал, который мы до какого-то момента в себе пестуем, а потом, взрослея, бросаем. Захотелось поговорить об этом со зрителем языком блестящего володинского диалога. Я старался максимально сохранить его лирическую интонацию, как если бы Володин писал эту вещь сегодня, но сценарий шел своим современным маршрутом, и героиня стала вести себя иначе, принимать противоположные решения. Это должно приблизить историю к современному зрителю, которому, я верю, этот фильм сейчас очень нужен.

Мне кажется, мы перепробовали всех актрис подходящего возраста. Даша возникла примерно в середине кастинга и сразу стало понятно, что она — одна из главных претенденток на эту роль. А дальше была работа, проба за пробой, встреча за встречей. Даша доказала, что Ира — это она.