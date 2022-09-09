От «Тора» Тайки Вайтити до «Пиноккио» с Томом Хэнксом: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», премьера (Окко)

Сериал с Еленой Лядовой, Гошей Куценко и Антоном Филипенко еще до релиза попал в число российских проектов с самым длинным названием. Зато в нем сразу отражена основная суть драматургического конфликта.

Адвокат Анна ищет «мужа на три месяца» — громоотвод и постоянный секс, чтобы не выгореть при подготовке сложного проекта. Внезапно она узнает, что скоро станет бабушкой, а значит требования повышаются — будущий супруг должен стать еще и хорошим дедушкой. Сценарий сериала написал Александр Цыпкин, режиссером стал Алексей Кузмин-Тарасов, уже экранизировавший текст Цыпкина в короткометражке «Твою мать, Иннокентий».

С 8 сентября, Окко