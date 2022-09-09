От «Тора» Тайки Вайтити до «Пиноккио» с Томом Хэнксом: Что смотреть дома на этой неделе

Цифровой релиз фантастического боевика Тайки Вайтити с Крисом Хемсвортом «Тор: Любовь и гром», новая версия сказки про Пиноккио с Томом Хэнксом, комедия с Еленой Лядовой «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», продолжение «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и документальный проект о съемках «Дома Дракона» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, который вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Дом, который построили Драконы» / The House That Dragons Built, премьера (HBO)
Создатели приквела «Игры престолов», видимо, совсем не сомневались в успехе своего проекта. Поэтому сразу же готовили и документальный сериал о съемках спин-оффа. Здесь отвечают на все возможные вопросы фанатов: от деталей создания костюмов и декораций до батальных сцен с участием сотни статистов. При этом о «Доме Дракона» рассказывают не только шоураннеры Мигель Сапочник и Райан Кондал и актеры, но и специалисты производственных цехов.
Уже выходит, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Классная Катя», премьера (СТС, more.tv)
Комедия с Гошей Куценко и тиктокерами. Мэр города (как раз Куценко) чтобы повысить свои рейтинги перед выборами, отправляет дочь работать учительницей в обычную школу. Катя (Валерия Астапова) быстро находит общий язык со своими учениками, так как сама не так давно была школьницей. Старшеклассников тут играют Даня Милохин, Луиза-Габриэла Бровина («Закрытая школа») и Маргарита Дьяченкова («Жена олигарха»). Режиссеры сериала — Ольга Френкель и Тимофей Шалаев.
С 5 сентября, СТС, more.tv
Сериал «Земля больших возможностей», премьера (Kion)
Документальный мини-сериал в жанре комедии. Американский фермер Джастас Уолкер переезжает со всей семьей в сибирский поселок, чтобы создать тут эффективно работающее хозяйство. Режиссер Андрей Ананин снимал своих героев почти восемь лет. Одним из продюсеров «Земли больших возможностей» стал Тимур Бекмамбетов.
С 6 сентября, Kion
Сериал «Соври мне» / Tell Me Lies, премьера (Hulu )
Красавица Люси (Грэйс Ван Паттен) заводит роман с типичным «плохим парнем» Стивеном (Джексон Уайт). Вот только выйти из этих токсичных созависимых отношений оказывается не так просто. Сериал основан на одноименном (английскому названию) бестселлере Каролы Лаверинг, спродюсировала его Эмма Робертс («Американская история ужасов»), а снял среди прочих режиссер драмеди «Жизнь прекрасна» Джонатан Левин
С 7 сентября, Hulu
Фильм «Тор: Любовь и гром» / Thor: Love and Thunder
Фантастический боевик Тайки Вайтити с Крисом Хемсвортом, играющим Тора, и неузнаваемым Кристианом Бэйлом в роли богоборца Горра вышел теперь и на Disney+. По сюжету Тор и Корг (его играет сам Вайтити) попадают в Новый Асгард, где правит Валькирия (Тесса Томпсон), а воительницей при дворе является Джейн Фостер (Натали Портман). Вместе им предстоит сразиться с Горром, крадущим детей и ненавидящим сверхлюдей.
С 8 сентября, Disney+
Фильм «Пиноккио» / Pinocchio
Диснеевская версия знаменитой сказки про деревянную куклу, мечтающую стать настоящим мальчиком. Мастера Джепетто тут играет Том Хэнкс, Пиноккио — Бенджамин Эван Эйнсуорт, Голубую фею — Синтия Эриво. Снял сказку профессионал захватывающего семейного кино Роберт Земекис («Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера», «Форрест Гамп»). Кстати, свой вариант истории Пиноккио готовит и Гильермо дель Торо, его фильм должен выйти в конце года.
С 8 сентября, Disney+
Сериал «Последний свет» / Last Light, премьера (Peacock)
Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс вернется на ТВ в экранизации бестселлера «Последний свет» Алекса Скэрроу. Это история про хаос, в который погружается мир, столкнувшись со внезапно разразившимся топливным кризисом. Инженер Энди на момент апокалипсиса оказывается в Ираке, его задача — выбраться из чужой страны и собрать вместе семью: жена с маленьким сыном находится в Париже, а дочь-подросток — в Лондоне. Режиссером проекта стала Дэнни Гордон, работавшая над «Офисом», «Империей» и «Форс-мажорами».
С 8 сентября, Peacock
Сериал «Свадебный сезон» / Wedding Season, первый (Disney+)
Криминальная комедия о свадебной вечеринке, которая заканчивается смертью жениха и родственников с его стороны — их кто-то отравил. Главные подозреваемые — невеста Кэти (Роза Салазар из «Алита: Боевой ангел») и Стефан (Гэвин Дреа), в которого она влюбилась незадолго до вступления в брак. Они вынуждены стать «Бонни и Клайдом» и пуститься в бега, скрываясь от полиции. Среди продюсеров — Лоуренс Бауэн, работавший над «Молодым папой».
С 8 сентября, Disney+
Сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», премьера (Окко)
Сериал с Еленой Лядовой, Гошей Куценко и Антоном Филипенко еще до релиза попал в число российских проектов с самым длинным названием. Зато в нем сразу отражена основная суть драматургического конфликта.
Адвокат Анна ищет «мужа на три месяца» — громоотвод и постоянный секс, чтобы не выгореть при подготовке сложного проекта. Внезапно она узнает, что скоро станет бабушкой, а значит требования повышаются — будущий супруг должен стать еще и хорошим дедушкой. Сценарий сериала написал Александр Цыпкин, режиссером стал Алексей Кузмин-Тарасов, уже экранизировавший текст Цыпкина в короткометражке «Твою мать, Иннокентий».
С 8 сентября, Окко
Сериал «Контейнер», 2 сезон (Start)
Продолжение драматического сериала про суррогатное материнство. В новом сезоне Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка, выполнив тем самым заказ, но она опасается передавать его биологическому отцу (Филипп Янковский). Кроме того, ей нужно разобраться в отношениях со своей дочерью-подростком, которая всю жизнь считала ее сестрой, а не матерью. В касте проекта также Елизавета Шакира, Маруся Фомина, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и другие.
C 8 сентября, Start
Сериал «Хорошая борьба» / The Good Fight, 6 сезон (Paramount + )
Спин-офф «Хорошей жены» — сатирическая драма о буднях юристки Дайан Локхарт (Кристин Барански) — выходит на финишную прямую. Для сериала этот сезон станет последним. Помимо Барански, к своей роли вернется Алан Камминг — актер и оригинального сериала (он играет политтехнолога Илая Голда). Большинство же основного каста покинули «Хорошую борьбу» еще в пятом сезоне. Среди них — Каш Джамбо и Делрой Линдо (Адриана и Лукка в сериале соответственно).
С 8 сентября, Paramount +
Сериал «Отважные» / Gutsy, премьера (Apple TV+ )
Документальный сериал Хиллари Клинтон и ее дочери Челси о женщинах, которые вдохновляют. В проект вошли их беседы с Эми Шумер, Ким Кардашьян, Кейт Хадсон и Голди Хоун, Вандой Сайкс и многими другими.
С 9 сентября, Apple TV+
Сериал «Стая», премьера (more.tv)
Отечественная адаптация немецкого сериала «Дикая республика» с Агатой Муцениеце в главной роли. Сотрудница ФСИН Рита придумывает экспериментальную программу «Второй шанс», которая призвана помочь в перевоспитании подростков, осужденных по тяжким уголовным делам. Для этого они должны все вместе отправиться в экстремальный поход в горы. Но программа выходит из под контроля — и тинейджеры берут Риту в заложники. На ее поиски отправляется муж Рома (Макар Запорожский). В проекте также сыграли Павел Табаков, Александр Робак и Анастасия Красовская.
С 9 сентября, more.tv
Сериал «Центральный парк» / Central Park, 3 сезон (Apple TV+)
Третий сезон комедийного анимационного сериала-мюзикла от создателей «Закусочной Боба» про семью Тиллерманов, которая пытается предотвратить застройку главного зеленого оазиса Нью-Йорка. В новых эпизодах Битси продолжит пытаться выкупить Центральный парк, а Оуэн запустит новую рекламную кампанию, чтобы его спасти.
С 9 сентября, Apple TV
Сериал «Русалки», премьера («Кинопоиск», Wink)
Лежавший несколько лет на полке проект кинокомпании «Среда» все же выйдет на киноплатформах. Это адаптация израильского сериала, балансирующего на грани детектива и мистики (и в итоге сводящегося именно к ней).
На берегу моря обнаруживают тело обнаженной женщины. Следователь Рита Тихонова (Иева Андреевайте) уверена, что это ее сестра-близнец, пропавшая много лет назад в подростковом возрасте. Также в проекте снялись Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Мераб Нинидзе, Анна Цуканова-Котт и другие.
С 10 сентября, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Американский жиголо» / American Gigolo, премьера (Showtime)
Актер Джон Бернтал продолжает доказывать, что 2022-й — его год. Уже вышли сериалы с его участием «Мы владеем этим городом» и «Медведь», а также фильм Лины Данэм «Острая палка», впереди — «Американский жигало». Это сериальная адаптация одноименного фильма Пола Шредера 1980 года, главную роль в котором сыграл Ричард Гир. Жигало Джулиан провел 15 лет в колонии за убийство, которого не совершал. Выйдя на свободу, он пытается узнать, кто его подставил, а также начать новую жизнь.
С 11 сентября, Showtime
Сериал «Монарх» / Monarch, премьера (Fox)
Музыкальная драма с Сьюзен Сарандон о семье кантри-певцов должна была выйти еще в январе, но премьеру перенесли на сентябрь. Она играет главу династии, жестко обращающуюся со своими родственниками. Свергнуть матриархат попытается одна из ее дочерей Николетт (Анна Фрил из «Мертвые до востребования»). Сериал поставили Валери Уайсс («Почему женщины убивают») и Джейсон Энслер («Служба новостей»).
С 11 сентября, Fox
Комментарии (0)