Сериал «Рассказ служанки» продлен на шестой сезон. Он станет финальным

«Для нас было большой честью рассказать историю новаторского романа Маргарет Этвуд и пугающе актуального мира. Мы очень рады представить зрителям шестой и последний сезон. Мы благодарны Hulu и MGM за то, что они позволили нам рассказать эту историю, которая, к сожалению, остается такой же актуальной на протяжении всего сериала, и мы в восторге от наших невероятных поклонников за их неизменную поддержку, без которой мы никогда бы не дошли до этого момента», — приводит Deadline заявление шоураннера сериала Брюса Миллера.

Действие сериала «Рассказ служанки» разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего серьезной проблемой является бесплодие — только каждая сотая женщина способна родить. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребенком и перейти на службу к новым хозяевам.

В разные годы сериал «Рассказ служанки» удостаивался премии «Эмми» в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Элизабет Мосс), «Режиссура драматического сериала» (Рид Морано), «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» (Алексис Бледел, Самира Уайли) и «Лучший сценарий драматического сериала» (Брюс Миллер). Пятый сезон стартует на стриминговом сервисе Hulu уже в сентябре. Еще не прощаемся с бывшей служанкой Джун (Элизабет Мосс), узнавшей, какого это быть живым инкубатором в патриархальном обществе, но уже готовимся.