От «Властелина Колец: Колец власти» до «Рассказа служанки»: лучшие сериалы сентября 2022 года

Приквел «Властелина колец», пятый сезон антиутопии «Рассказ служанки», отвязное маппет-шоу «Горемыки», возвращение «Рика и Морти», дебют в кино Беллы Хадид (в шоу «Рами»), а также драма «Американский жиголо» с Джоном Бернталом — рассказываем о главных сериалах, которые выйдут на стримингах и ТВ в сентябре.
«Властелин Колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, премьера (Amazon Prime)
Главная битва этой осени — это не противостояние в Доме Таргариенов, а схватка этого спин-оффа «Игры престолов» за зрительские рейтинги с другим сериалом про фантазийные миры: приквелом «Властелина колец». Действие в «Кольцах власти» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). Главными событиями тут будет создание Кольца власти, гибель острова Нуменор и союз эльфов и людей против Саурона.
Со 2 сентября, Amazon Prime Video
«Рик и Морти» / Rick and Morty, 6 сезон (Adult Swim)
Культовый мультсериал про эксцентричного и токсичного дедушку Рика и ведомого внука Морти зашел, на радость многочисленным фанатам, уже на шестой сезон. Хотя часть поклонников и считает, что проект столкнулся с типичной проблемой всех долгоиграющих шоу: самоповторами и штампами.
Детали нового сезона пока держатся в секрете, так что есть шанс, что создатели «Рика и Морти» удивят зрителей, если не сюжетными поворотами, то звездными камео. За последние годы в сериале успели появиться Илон Маск, Тайка Вайтити и Стив Бушеми.
С 4 сентября, Adult Swim
«Дикая река» / Savage River, премьера (Aquarius Films)
Детективный мини-сериал в духе «Острых предметов» и «Мейр из Исттауна». Мики (Кэтрин Лэнгфорд из «13 причин почему») возвращается в родной провинциальный город, отсидев восемь лет в тюрьме. Она хочет начать все сначала, но когда происходит убийство, девушка вновь становится главной подозреваемой, по мнению местных жителей. Мики приходится провести собственное расследование, чтобы доказать свою невиновность. Режиссером сериала выступила Джослин Мурхаус, известная по фильму «Месть от кутюр» с Кейт Уинслет.
С 4 сентября ABC TV и iview, в сентябре — в «Амедиатеке»
«Последний свет» / Last Light, премьера (Peacock)
Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс вернется на ТВ в экранизации бестселлера «Последний свет» Алекса Скэрроу. Это история про хаос, в который погружается мир, столкнувшись со внезапно разразившимся топливным кризисом. Инженер Энди на момент апокалипсиса оказывается в Ираке, его задача — выбраться из чужой страны и собрать вместе семью: жена с маленьким сыном находится в Париже, а дочь-подросток — в Лондоне. Режиссером проекта стала Дэнни Гордон, работавшая над «Офисом», «Империей» и «Форс-мажорами».
С 8 сентября, Peacock
«Свадебный сезон» / Wedding Season, первый (Disney+)
Криминальная комедия о свадебной вечеринке, которая заканчивается смертью жениха и родственников с его стороны — их кто-то отравил. Главные подозреваемые — невеста Кэти (Роза Салазар из «Алита: Боевой ангел») и Стефан (Гэвин Дреа), в которого она влюбилась незадолго до вступления в брак. Они вынуждены стать «Бонни и Клайдом» и пуститься в бега, скрываясь от полиции. Среди продюсеров — Лоуренс Бауэн, работавший над «Молодым папой».
С 8 сентября, Disney+
«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», премьера (Окко)
Сериал с Еленой Лядовой, Гошей Куценко и Антоном Филипенко еще до релиза попал в число российских проектов с самым длинным названием. Зато в нем сразу отражена основная суть драматургического конфликта.
Адвокат Анна ищет «мужа на три месяца» — громоотвод и постоянный секс, чтобы не выгореть при подготовке сложного проекта. Внезапно она узнает, что скоро станет бабушкой, а значит требования повышаются — будущий супруг должен стать еще и хорошим дедушкой. Сценарий сериала написал Александр Цыпкин, режиссером стал Алексей Кузмин-Тарасов, уже экранизировавший текст Цыпкина в коротокометражке «Твою мать, Иннокентий».
С 8 сентября, Окко
«Контейнер», 2 сезон (Start)
Продолжение драматического сериала про суррогатное материнство. В новом сезоне Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка, выполнив тем самым заказ, но она опасается передавать ребенка его биологическому отцу (Филипп Янковский). Кроме того, ей нужно разобраться в отношениях со своей дочерью-подростком, которая всю жизнь считала ее сестрой, а не матерью. В касте проекта также Елизавета Шакира, Маруся Фомина, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и другие.
C 8 сентября, Start
«Стая», премьера (more.tv)
Отечественная адаптация немецкого сериала «Дикая республика» с Агатой Муцениеце в главной роли. Сотрудница ФСИН Рита придумывает экспериментальную программу «Второй шанс», которая призвана помочь в перевоспитании подростков, осужденных по тяжким уголовным делам. Для этого они должны все вместе отправиться в экстремальный поход в горы. Но программа выходит из под контроля — и тинейджеры берут Риту в заложники. На ее поиски отправляется муж Рома (Макар Запорожский). В проекте также сыграли Павел Табаков, Александр Робак и Анастасия Красовская.
С 9 сентября, more.tv
«Центральный парк» / Central Park, 3 сезон (Apple TV+)
Третий сезон комедийного анимационного сериала-мюзикла от создателей «Закусочной Боба» про семью Тиллерманов, которая пытается предотвратить застройку главного зеленого оазиса Нью-Йорка. В новых эпизодах Битси продолжит пытаться выкупить Центральный парк, а Оуэн запустит новую рекламную кампанию, чтобы его спасти.
С 9 сентября, Apple TV+
«Русалки», премьера («Кинопоиск», Wink)
Лежавший несколько лет на полке проект кинокомпании «Среда» все же выйдет на киноплатформах. Это адаптация израильского сериала, балансирующего на грани детектива и мистики (и в итоге сводящегося именно к ней).
На берегу моря обнаруживают тело обнаженной женщины. Следователь Рита Тихонова (Иева Андреевайте) уверена, что это ее сестра-близнец, пропавшая много лет назад в подростковом возрасте. Также в проекте снялись Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Мераб Нинидзе, Анна Цуканова-Котт и другие.
С 10 сентября, «Кинопоиск», Wink
«Американский жиголо» / American Gigolo, премьера (Showtime)
Актер Джон Бернтал продолжает доказывать, что 2022-й — его год. Уже вышли сериалы с его участием «Мы владеем этим городом» и «Медведь», а также фильм Лины Данэм «Острая палка», впереди — «Американский жигало». Это сериальная адаптация одноименного фильма Пола Шредера 1980 года, главную роль в котором сыграл Ричард Гир.
Жигало Джулиан провел 15 лет в колонии за убийство, которого не совершал. Выйдя на свободу, он пытается узнать, кто его подставил, а также начать новую жизнь.
С 11 сентября, Showtime
«Атланта» / Atlanta, 4 сезон (FX)
Между вторым и третьем сезоном комедия про кузенов, покоряющих рэп-сцену Атланты, взяла внушительную паузу в четыре года. Но с четвертым не стала томить зрителей — он выходит спустя всего полгода после релиза третьего. Напомним, это история про Эрна (Дональд Гловер, в том числе он и шоураннер сериала вместе с Хиро Мураем), работающего менеджером своего двоюродного брата Альфреда (Брайан Тайри Генри). Тот пытается писать рэп под именем Paper boi и даже добивается какого-то успеха вроде гастролей в Европе. В новом сезоне они вернутся в родную Атланту.
С 15 сентября, FX
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 5 сезон (Hulu)
Главная интрига нового сезона феминистской антиутопии, основанной на одноименном романе Маргарет Этвуд, станет ли он последним. Платформа Hulu не исключает такой возможности. Так что, возможно, настало время прощания с бывшей служанкой Джун (Элизабет Мосс), узнавшей какого это быть живым инкубатором в патриархальном обществе.
С 15 сентября, Hulu, more.tv
«Горемыки», премьера (Premier)
По-хорошему дикое сатирическое шоу для взрослых, главные роли в котором играют не актеры, а куклы. Впрочем, маппеты соседствуют и с людьми (и не только — еще со страдающим от запоев котом с лицом режиссера «Дурака» Юрия Быкова), а потому постоянно попадают в абсурдные ситуации. В проекте множество «пасхалок», так что отдельный квест тут считать все зашифрованные отсылки. Режиссером стал Никита Тамаров, а производством занималась студия Zebra Hero Films, с которой он обычно сотрудничает, известная по шоу «Миллионер из Балашихи», «Последний рейв» и «Хроники параноика».
C 16 сентября, Premier, «2х2»
«Лос Страшилкас» / Los Espookys, 2 сезон (HBO)
Мексиканский комедийный сериал про фейковые ужасы, которые создает группа друзей-любителей хорроров. Во втором сезоне обещают множество звездных камео. Так, в проекте появятся номинантка на «Оскар» Ялица Апарисио («Рома»), Изабелла Росселлини («Синий бархат») и певица Ким Петрас.
С 17 сентября, HBO, «Амедиатека»
«Перезапуск» / Reboot, премьера (Hulu)
Комедийный сериал от создателя «Американской семейки» Стивена Левитана с Кигэном-Майклом Ки, Рэйчел Блум и Джуди Грир. Актеры-неудачники прославились в нулевых благодаря популярному ситкому. Спустя 20 лет они вновь собираются вместе, чтобы возродить проект, несмотря на то, что не слишком рады видеть друг друга. Вот только их шоу давно морально устарело, поэтому студия нанимает новых прогрессивных сценаристов.
С 20 сентября, Hulu
«Ева, рожай!», премьера (Start)
Еще один проект Start про деторождение и материнство. Преподавательнице танцев Еве — 38 лет, она узнает, что мужчина, которого она любила всю жизнь, женился и стал отцом. Это становится для нее толчком, чтобы самой как можно скорее стать матерью. Но для начала найти подходящего папу будущему ребенку. Главную роль в сериале играет звезда «Кухни» Елена Подкаминская.
С 20 сентября, Start
«Андор» / Andor, преьмера (Disney+)
Disney продолжает расширять вселенную «Звездных войн». На этот раз — приквелом фильма «Изгой-один ». Главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте проекта также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен будет помогать Андору стать повстанцем. Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». «Андор», не дожидаясь рейтингов, уже продлили на второй сезон.
С 21 сентября, Disney+
«Великий Север» / The Great North, 3 сезон (FOX)
Комедийный мультсериал, спродюсированный автором «Закусочной Боба» Лореном Бушаром, рассказывает историю отца-одиночки, воспитывающего троих сыновей и одну дочь на ледяных просторах Аляски. Подробности нового сезона пока не сообщаются, обещают, что он также будет состоять из 11 эпизодов, как и предыдущий.
С 25 сентября, FOX
«Рами» / Ramy, 3 сезон (Hulu)
Во втором сезоне автобиографического шоу про жизнь комика-мусульманина Рами Юссефа появлялся Махершала Али из «оскароносной» «Зеленой книги», в новом приглашенной звездой будет модель Белла Хадид (это ее дебют в кино), а речь вновь пойдет об исламофобии после 11 сентября и мультикультуризме в отдельно взятой жизни.
С 30 сентября, Hulu
«Энтергалактик» / Entergalactic (Netflix)
Музыкальный мультсериал для взрослых основан на одноименном альбоме рэпера Кида Кади. Это история про дизайнера Джабари, который переезжает в Нью-Йорк, чтобы добиться чего-то в модном бизнесе. Здесь он влюбляется в свою соседку Мэдоу. Героев анимационного сериала озвучили, помимо самого Кади, Тимоти Шаламе, Ванесса Энн Хадженс, Маколей Калкин и Джейден Смит.
С 30 сентября, Netflix
«Химера», премьера (ivi)
Мрачная криминальный драма о наркобизнесе и даркнете, действие которой происходит в Петербурге десятилетней давности. Пока город делят два наркокартеля Татарина (Андрей Смирнов) и Рахмона (Игорь Миркурбанов), юноша с РАС Дима (Эльдар Калимулин) придумывает сайт «Химера», где можно продавать запрещенные вещества бесконтактно. Поймать всех наркобандитов тут пытается брутальный майор ФСКН (тогда эта служба еще существовала отдельно) Коньков (Александр Кузнецов), сливая эксклюзивы бойкой журналистке (Лукерья Ильяшенко). Сценарий написал Олег Маловичко («Метод»), срежиссировал историю Душан Глигоров (уже работавший вместе с Маловичко над «Хрустальным»), а снял оператор Батыр Моргачев, получивший за виузальное решение приз на фестивале «Пилот».
Сентябрь, ivi
«Надвое», премьера (more.tv, «Россия 1»)
Мелодрама Валерия Тодоровского («Оттепель»), в которой солируют одни из самых востребованных актеров своих поколений — Данила Козловский и Александр Петров. Коллеги и друзья Костя и Саня в нелепых гавайских рубашках — будто они сбежали из другого фильма Тодоровского «Стиляги» — отправляются в командировку в Петербург. Там они встречают двух девушек (Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина), что разделит их жизнь на «до» и «после», то есть «надвое».
Сентябрь, more.tv, «Россия 1»
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