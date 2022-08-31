От «Властелина Колец: Колец власти» до «Рассказа служанки»: лучшие сериалы сентября 2022 года

«Рик и Морти» / Rick and Morty, 6 сезон (Adult Swim)

Культовый мультсериал про эксцентричного и токсичного дедушку Рика и ведомого внука Морти зашел, на радость многочисленным фанатам, уже на шестой сезон. Хотя часть поклонников и считает, что проект столкнулся с типичной проблемой всех долгоиграющих шоу: самоповторами и штампами.

Детали нового сезона пока держатся в секрете, так что есть шанс, что создатели «Рика и Морти» удивят зрителей, если не сюжетными поворотами, то звездными камео. За последние годы в сериале успели появиться Илон Маск, Тайка Вайтити и Стив Бушеми.

С 4 сентября, Adult Swim