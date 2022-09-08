Вышел первый тизер-трейлер сиквела «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом в главной роли

В дебютном ролике показали детектива Бенуа Бланка, который оказывается на роскошном греческом острове с эксцентричными гостями миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона. Быстро обнаруживается, что одного из приглашенных убили, и детективу предстоит разобраться, кто причастен к преступлению и как конфликт хозяина и гостей повлияет на ход расследования.

Помимо этого, в тизере представили игральное поле с множеством головоломок, а на фоне детектив произносит фразу: «Ты ожидал загадки, но для одного человека на острове это не игра». Отмечается, что полное название фильма — Glass Onion: A Knives Out Mystery. Дословно «glass onion» можно перевести как «стеклянная луковица», но это выражение также может означать «монокль». Вероятно, подзаголовок может быть подсказкой к разгадке тайны убийства.

К роли известного частного детектива Бенуа Бланка вернется Дэниел Крейг. А вот в остальном актерский состав не повторяется. В фильме снялись Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дейв Батиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл. и Кейт Хадсон. Продолжение снял автор первого фильма Райан Джонсон.