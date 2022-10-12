Скончалась актриса Анджела Лэнсбери

Анджела Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. Дебютировала в кино в 1944 году — в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет», где ее партнерами стали Ингрид Бергман и Шарль Буайе. Фильм принес ей первую номинацию на «Оскар» за роль второго плана, однако заветную статуэтку она так и не получила. За свою жизнь актриса была номинирована трижды, а в 2014 году получила почетный «Оскар» за более чем 70-летний вклад в развитие кинематографа.

Лэнсбери шесть раз удостаивалась премии «Золотой глобус» как лучшая актриса в драматическом телесериале и лучшая актриса второго плана, пять раз получала «Тони» за роли в мюзиклах, семь раз номинировалась на преми «Эмми». В 2014 году стала Дамой-Командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

Российскому зрителю Анджела Лэнсбери известна по роли Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство» (1984-1996), кинофильмам «Портрет Дориана Грея» (1945), «Маньчжурский кандидат» (1962), «Набалдашник и метла» (1971), «Смерть на Ниле» (1978) и «Моя ужасная няня» (2005).