Телепузики возвращаются! Netflix перезапускает британское шоу для детей

«Присоединяйтесь к красочным друзьям Тинки Винки, Дипси, Ля-Ля и По и отправляйтесь в полные чудес приключения, пока они учатся и растут в обновленной версии любимого дошкольного сериала. Теперь рассказчиком выступает номинант на премию «Эмми» Титус Берджесс («Несгибаемая Кимми Шмидт»). Каждый эпизод включает в себя новые оригинальные песни «Tummy Tales», под которые будет танцевать вся семья!» — говорится в описании проекта.

К работе над проектом вернулся сценарист оригинального шоу Энди Дэвенпорт. В образах телепузиков появятся Рэйчел Бейнарт, Ребекка Хайланд, Ник Чи Пинг Келлингтон, Джеремайя Крейдж. В рамках первого сезона планируется выпустить 26 серий по 12 минут каждая. Премьера на Netflix запланирована на 14 ноября.

«Телепузики» — британский детский сериал производства BBC, вышедший в 1997 году. Главные персонажи шоу — человекообразные плюшевые существа с антеннами на головах и телеэкранами на животе: Тинки-Винки, Дипси, Ля-ля и По. Они являются бесполыми существами, однако Тинки-Винки и Дипси позиционируются как мальчики, а Ля-ля и По — как девочки. Оригинальный сериал насчитывал 365 серий, 58 раз перевыпускался на видео и DVD.

Напомним, в 2021 году телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Рэпер согласился — и сразу же раздал каждому по роли: Тинки-Винки запишет хук, Дипси и По будут отвечать за куплеты, а Ля-ля зафиналит композицию.