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Создатели показали новую заставку «Рика и Морти». Шестой сезон начинается сегодня

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Шестой сезон сериала «Рик и Морти» стартует уже сегодня вечером. В честь этого создатели опубликовали обновленную заставку.

На официальном YouTube-канале Adult Swim выложили новую заставку «Рика и Морти». В ролике показывают самые яркие события, которые ждут главных героев в новом сезоне. Например, главные герои примеряют образы Шерлока и Ватсона, Морти летает на огромном воздушном шаре в виде Рика, а еще превращается в кусочек масла и чуть ли не попадает в бургер.

Создатели «Рика и Морти» ранее показывали большое количество тизеров и промо-роликов, однако никаких подробностей о сюжете не раскрыли.

«Рик и Морти» — американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Шоу рассказывает о приключениях (и злоключениях) безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти.

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