В сети показали тизер шестого сезона мультсериала «Рика и Морти»

В промо-ролике воссоздали несколько отрывков из предыдущего, пятого сезона. Также анонсировали нового персонажа, но закрыли его знаком «Спойлер».

Напомним, что в конце вышедшего сезона злой Морти уничтожил цитадель Риков и отправился в путешествие по мультивселенной. Что будет в сюжете шестого сезона — пока не раскрывается, вероятно, создатели сериала продолжат линию противостояния клонов. В тизере голос за кадром говорит, что «вселенной, какой мы ее знали, пришел конец».

«Рик и Морти» — американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Шоу рассказывает о приключениях (и злоключениях) безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти.