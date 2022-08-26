От «Дома Дракона» до байопика Майка Тайсона: Что смотреть дома на этой неделе

Приквел «Игры престолов», байопик боксера Майка Тайсона, официальные цифровые релизы «Топ Ган: Мэверик», «Нет» и «Самаритянина», а также драмеди про стендап-комика Мохаммеда Амера — рассказываем про главные киноновинки онлайн-платформ этой недели.
Сериал «Дом Дракона» / House of the Dragon, премьера (HBO)
Приквел «Игры престолов», основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Король Визерис (Пэдди Консидайн) хочет, чтобы на Железный трон после него села его дочь Рейнира (во взрослом возрасте ее играет Эмма Д’Арси, удивительно похожая с белым цветом волос на Алену Михайлову). Вот только у его младшего брата Деймона (Мэтт Смит) тоже есть виды на престол, как и у второй жены Визериса Алисенты (в юности ее играет Эмили Кэри, затем — Оливия Кук). Одним из шоураннеров приквела стал Мигель Сапочник, ставивший в «Игре престолов» знаменитый эпизод «Битва бастардов». Подробнее о сериале мы рассказали здесь.
С 21 августа HBO, с 22 августа «Амедиатека»
Фильм «Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick
Сиквел фильма с Томом Крузом снят, кажется, для того, чтобы убедиться, что у того где-то спрятан портрет, стареющий вместо него. С момента выхода оригинального «Топ Гана» прошло 36 лет, а он почти не изменился. По сюжету герой Круза по-прежнему работает летчиком-испытателем и встречает сына своего погибшего друга. В России фильм не был в официальном прокате.
Уже вышел, Amazon Prime Video
Сериал «Кевин может пойти на ***» / Kevin Can **** Himself, 2 сезон (AMC+)
Второй сезон черной комедии про попытки Элисон (Энни Мерфи) избавиться от токсичного мужа Кевина (Эрик Петерсон). Тот продолжает пить пиво, сидеть на диване и ничего не делать под закадровый смех, как в ситкоме. Вот только для Элисон все это скорее драма, а не юмористическое шоу. Название сериала отсылает к проекту «Кевин подождет», там по сюжету жену главного героя убили потому, что сценаристы не придумали, как дальше развивать ее персонаж.
С 22 августа, AMC+
Фильм «Нет» / Nope
Третий фильм автора «Прочь» и «Мы» Джордана Пила, переосмысляющего жанр хоррора. На этот раз с полубиблейской историей про само кино и его устройство. О Джей Хэйвуд (Дэниэл Калуя) и его сестра Эмеральд (Кеке Палмер) владеют ранчо, на котором дрессируют лошадей для съемок. Бизнес и так развивается не слишком хорошо, а тут вдруг в окрестностях появляется таинственное облако, которое беспокоит животных. Картина также не выходила в официальный прокат в России.
Уже вышел, Amazon Prime Video
Сериал «Мо / Mo», премьера (Netflix)
Автобиографическая комедия стендап-комика Мохаммеда Амера о нем самом. Беженец из Палестины Мо пытается стать своим в штате Техас. Неизбежно в нем самом (и во вне) происходят столкновения двух культур. Иногда это невероятно смешно, иногда — трагично. Со сценарием Амеру помогал Рами Юссеф — автор шоу о себе «Рами».
С 24 августа, Netflix
Сериал «Олли потерялся» / Lost Ollie, премьера (Netflix)
Кукольный проект Питера Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные») по мотивам детской книги Уильяма Джойса «Путешествие Олли». Его главный герой — игрушечный сшитый из лоскутков кролик, который очень любит своего маленького хозяина и готов отправиться на его поиски, несмотря на все опасности внешнего мира.
С 24 августа, Netflix
Сериал «Майк» / Mike, премьера (Hulu)
Мини-сериал в жанре байопика. Это история о пути на вершину Майка Тайсона — от выживания в трущобах до звания самого молодого чемпиона в истории бокса. Его играет Треванте Роудс из «Лунного света», роль тренера Каса Д’Амато досталась Харви Кейтелю. Шоураннерами проекта стали Крэйг Гиллеспи и Стивен Роджерс, уже воплощавшие на экране спортивные взлеты и падения в «Тоне против всех».
С 25 августа, Hulu
Сериал «Демоненок» / Little Demon, премьера (FX)
Анимационная комедия, спродюсированная Дэном Хармоном («Рик и Морти»). Обычная женщина воспитывает дочь-подростка, которую родила от Сатаны. Они пытаются вести нормальную жизнь, но им постоянно мешают отец ребенка и его многочисленные не менее чудовищные друзья и враги. Мультипликационный сериал озвучили Дэнни ДеВито, его дочь Люси ДеВито и Обри Плаза.
С 25 августа, FX
Сериал «Жизнь по вызову», премьера (Kion)
Сериал Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли изначально назывался «Рынок шкур» (по аналогии со скандальным Telegram-каналом), но все же проект сменил наименование на чуть более этичное. (Впрочем, вряд ли то же самое произошло и с его содержанием.) Это история про рынок эскорт-услуг и его непосредственных участников и участниц. В касте, помимо Прилучного, Лиза Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина.
С 25 августа, Kion
Сериал «Видеть» / See, 3 сезон (Apple TV+)
Третий сезон фантастического сериала про апокалиптический мир будущего, в котором все человечество было уничтожено вирусом, а немногие выжившие ослепли. Зрение становится волшебной способностью (как для нас, скажем, левитация) — и вот рождаются близнецы, которые видят. Их отец (его играет Джейсон Момоа) во втором сезоне пытался защитить детей от могущественной королевы. На этот раз его герой Баба Восса решает вести уединенную жизнь, но ему приходится вступить в борьбу с ученым, чьи разработки угрожают будущему человечества.
С 26 августа, Apple TV+
Фильм «Самаритянин» / Samaritan
Еще один фильм, который не выходил в прокат, но на этот раз не только в России — его релиз сразу была на платформе Amazon Prime Video. Супергерой Самаритянин 20 лет назад победил главного злодея и исчез. Подросток Сэм (Джейвон Уолтон) вдруг узнает кумира в потрепанном пожилом мужчине Джо (Сильвестр Сталлоне), живущем по соседству. Также в касте проекта — Даша Поланко из «Хроник пышки» и Пилу Асбек из «Игры престолов» и «Анчартед».
С 26 августа, Amazon Prime Video
Фильм «Время для себя» / Me Time
Режиссер «Новенькой», «Люблю тебя, чувак» и «А вот и Полли» Джон Гамбург снял комедию с Кевином Хартом и Марком Уолбергом о праздничном уикенде, в котором все пошло не так. Присматривающий за детьми, пока его жена (Реджина Холл) работает, Сонни (Харт) соглашается поехать на день рождения друга юности (Уолберг), чтобы отдохнуть от семейных забот.
С 26 августа, Netflix
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