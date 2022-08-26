От «Дома Дракона» до байопика Майка Тайсона: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Дом Дракона» / House of the Dragon, премьера (HBO)

Приквел «Игры престолов», основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Король Визерис (Пэдди Консидайн) хочет, чтобы на Железный трон после него села его дочь Рейнира (во взрослом возрасте ее играет Эмма Д’Арси, удивительно похожая с белым цветом волос на Алену Михайлову). Вот только у его младшего брата Деймона (Мэтт Смит) тоже есть виды на престол, как и у второй жены Визериса Алисенты (в юности ее играет Эмили Кэри, затем — Оливия Кук). Одним из шоураннеров приквела стал Мигель Сапочник, ставивший в «Игре престолов» знаменитый эпизод «Битва бастардов». Подробнее о сериале мы рассказали здесь.

С 21 августа HBO, с 22 августа «Амедиатека»