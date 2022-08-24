Режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет триллер для «дочки» Columbia Pictures по сценарию из «Черного списка»

Сценарий Колина Бэннона к триллеру под названием «Ультра» попал в первую десятку «Черного списка лучших сценариев» в декабре 2021 года. Детали сюжета пока держатся в секрете; известно, что производством ленты займется кинокомпания TriStar Pictures — дочернее общество Columbia Pictures и подразделение компании Sony Pictures Motion Picture Group, которая принадлежит Sony Pictures Entertainment. Продюсирует проект Сьюки Чу из Sugar23 — платформы, основанной в 2017 году обладателем «Оскара» Майклом Шугаром.

«Черный список лучших сценариев» составляется по результатам ежегодного опроса Франклина Леонарда и включает в себя главные недооцененные сценарии еще неизданных фильмов. В разные годы в списке значились сценарии, по которым позже были сняты ленты «Афера по-американски», «Джуно», «Король говорит!», «Миллионер из трущоб», «Жизнь прекрасна», «Выживший», «Престиж» и другие. Выпущенные фильмы собрали в общей сложности более 25,54 миллиарда долларов и были номинированы на 241 премию «Оскар» и 205 «Золотых глобусов».