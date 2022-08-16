Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу. В ней 14 сериалов и 7 полнометражных картин

Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу. В нее вошли 14 сериалов и 7 полнометражных работ.
Фестиваль пройдет с 18 по 23 сентября на горном курорте «Роза Хутор». В пресс-службе смотра рассказали ТАСС, что зрители и гости фестиваля смогут проголосовать в нескольких номинациях.
Вот список сериалов:
- «Алиса не может ждать» с Лизой Ищенко (реж. Наталия Мещанинова, Start)
- «Черная весна» с Глебом Калюжным (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Start)
- «С нуля» (реж. Василий Бархатов, Premier)
- «Я любила мужа» (реж. Юлия Трофимова, Premier)
- «13 клиническая» с Данилой Козловским (реж. Клим Козинский, ivi)
- «Пансион» со Стасей Милославской (реж. Святослав Подгаевский, ivi)
- «Аврора» с Леной Трониной (реж. Роман Волобуев, more.tv)
- «Надвое» (реж. Валерий Тодоровский, more.tv)
- «Конец света» (реж. Александр Незлобин, Кинопоиск)
- «М» (реж. Александр Молочников, Кинопоиск)
- «Кунгур» (реж. Сергей Попов, Okko)
- «Лэйт найт скул» (реж. Ника Яковлева, Okko)
- «Время гнева» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, KION)
- «Комплекс бога» с Кириллом Кяро (реж. Флюза Фаршхатова, KION)
Полнометражные картины:
- «Голиаф», реж. Адильхан Ержанов (Start)
- «Далекие близкие», реж. Иван Соснин (KION)
- «Либерея. Охотники за сокровищами», реж. Глеб Орлов (ivi)
- «Мажор. Фильм 2», реж. Никита Власов (Кинопоиск)
- «Мать моего сына», реж. Илья Максимов (KION)
- «Прямой эфир», реж. Карен Оганесян (Start)
- «Экспресс», реж. Руслан Братов (Okko)
Напомним, осенью в Сочи пройдет фестиваль «Новый сезон», который объединит крупнейшие онлайн-кинотеатры с оригинальным контентом. Сериальные премьеры, новые полные метры и цифровые релизы — рассказываем об идее фестиваля.
Комментарии (0)