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Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу. В ней 14 сериалов и 7 полнометражных картин

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Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу. В нее вошли 14 сериалов и 7 полнометражных работ.

Кадр из фильма "Я любила мужа"/Кинопоиск

Фестиваль пройдет с 18 по 23 сентября на горном курорте «Роза Хутор». В пресс-службе смотра рассказали ТАСС, что зрители и гости фестиваля смогут проголосовать в нескольких номинациях.

Вот список сериалов:

  • «Алиса не может ждать» с Лизой Ищенко (реж. Наталия Мещанинова, Start)
  • «Черная весна» с Глебом Калюжным (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Start)
  • «С нуля» (реж. Василий Бархатов, Premier)
  • «Я любила мужа» (реж. Юлия Трофимова, Premier)
  • «13 клиническая» с Данилой Козловским (реж. Клим Козинский, ivi)
  • «Пансион» со Стасей Милославской (реж. Святослав Подгаевский, ivi)
  • «Аврора» с Леной Трониной (реж. Роман Волобуев, more.tv)
  • «Надвое» (реж. Валерий Тодоровский, more.tv)
  • «Конец света» (реж. Александр Незлобин, Кинопоиск)
  • «М» (реж. Александр Молочников, Кинопоиск)
  • «Кунгур» (реж. Сергей Попов, Okko)
  • «Лэйт найт скул» (реж. Ника Яковлева, Okko)
  • «Время гнева» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, KION)
  • «Комплекс бога» с Кириллом Кяро (реж. Флюза Фаршхатова, KION)
Кадр из фильма "Далекие близкие"/ Кинопоиск

Полнометражные картины:

  • «Голиаф», реж. Адильхан Ержанов (Start)
  • «Далекие близкие», реж. Иван Соснин (KION)
  • «Либерея. Охотники за сокровищами», реж. Глеб Орлов (ivi)
  • «Мажор. Фильм 2», реж. Никита Власов (Кинопоиск)
  • «Мать моего сына», реж. Илья Максимов (KION)
  • «Прямой эфир», реж. Карен Оганесян (Start)
  • «Экспресс», реж. Руслан Братов (Okko)

Напомним, осенью в Сочи пройдет фестиваль «Новый сезон», который объединит крупнейшие онлайн-кинотеатры с оригинальным контентом. Сериальные премьеры, новые полные метры и цифровые релизы — рассказываем об идее фестиваля.

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