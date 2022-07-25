Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, «Новый сезон» даст стриминговым платформам возможность получить зрительскую оценку нового контента в оффлайн-формате. В программе будут представлены по два-три эпизода не менее 14 сериальных премьер, которые отражают вектор развития стримингов в новом сезоне, а также 7 новейших полнометражных фильмов, созданных при участии платформ, либо цифровые премьеры которых запланированы в этих популярных онлайн-кинотеатрах. Зрители и гости фестиваля смогут принять участие в голосовании за представленные проекты в нескольких номинациях.

В попечительский совет фестиваля «Новый сезон» вошли продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора по контенту IVI Иван Гринин, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин, а также директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс» Ольга Филипук. Ежегодно будет выбираться председатель попечительского совета фестиваля, в 2022 году им стал Эдуард Илоян.

Фестиваль «Новый сезон» пройдет с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Напомним, с 13 по 20 сентября в Сочи должен был пройди 33-й «Кинотавр». Однако в этом году фестиваль не состоится — по словам президента киносмотра Александра Роднянского, «Кинотавр» перенесен «на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами».