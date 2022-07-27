Вышел трейлер фильма «На тебе сошелся клином белый свет» о судьбе Янки Дягилевой

По сюжету, в лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня жизни девушки, в течение которого она проделает длинный путь — из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми — даже с теми, кого уже нет в живых. Очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.

«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография — жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы», — рассказывал о фильме режиссер Игорь Поплаухин.

Главные роли в фильме «На тебе сошелся клином белый свет» исполнили Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко, Максим Козлов. Производством занималась кинокомпания Hype Film, продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, съемки проходили в Петербурге и окрестностях. «Для нас эта картина — очень личный проект. События, которые происходят в фильме, в некой степени прожил каждый из нас, и есть ощущение, что эти съемки позволяют это отпустить», — отмечала исполнительница главной роли, актриса Кира Пиевская.

Фильм «На тебе сошелся клином белый свет» примет участие в кинофестивале «Окно в Европу», который пройдет с 5 по 11 августа в Выборге.