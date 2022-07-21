«Астероидный город» станет поэтическим размышлением о смысле жизни. Лента расскажет историю, произошедшую в 1955 году вымышленном городке в американской пустыне. Герои отправятся на съезд юных звездочетов, где им предстоит участвовать в научных состязаниях, отдыхать, влюбляться, попадать в комичные и драматичные ситуации.

Фильм будет написан и снят Андерсоном на основе на оригинальной истории, созданной режиссером совместно с режиссером Романом Копполой — вместе они уже работали над лентами «Французский вестник. Приложение к газете «"Либерти. Канзас ивнинг сан"» и «Остров собак». Главные роли в фильме исполнят Тильда Суинтон, Эдриен Броди, Том Хэнкс, Билл Мюррей (именно он раскрыл название нового фильма Уэса Андерсона!) , Эдвард Нортон, Мэтт Диллон, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Тони Револори и многие другие.

Как это принято у Андерсона, из-за масштабного и звездного актерского состава пока не ясно, какую роль каждый из них сыграет в фильме. На это также обращает внимание Collider: «С невероятно большим актерским составом, присоединившимся к фильму, остается неизвестным, какую роль сыграет каждый из актеров. Но с таким количеством знаковых и талантливых актеров, которые появятся в новом фильме Андерсона, «Астероидный город» обещает стать еще одним захватывающим проектом от известного режиссера».

«Уэс — талант поколения, чьи фильмы восхищают зрителей по всему миру. И мы уверены, что сочетание его невероятно эмоциональной истории и видения в сочетании с безумно талантливой группой актеров, которую он собрал, будет означать, что «Астероидный город» не будет исключением», — отметил председатель Focus Features Питер Куявски.