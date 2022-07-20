Выход экранизации «Мастера и Маргариты» перенесли почти на полгода

Сейчас создателям «Воланда» осталось снять только библейскую часть киноленты. Предполагается, что фильм будет полностью готов к выходу в мае 2023 года. Бюджет ленты составляет 1,2 млрд рублей. Ранее Фонд кино выдал на проект 500 млн рублей, теперь продюсеры запрашивают еще 300 млн.

Действия фильма происходят в Москве 1930-х годов. Известный писатель (Евгений Цыганов) внезапно оказывается в центре литературного скандала — спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре он знакомится с Маргаритой (Юлия Снигирь), которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель начинает работу над новым романом, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

К актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Он исполнит роль Воланда. Также в картине снялись Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.

Ранее Universal Pictures Russia показала первый тизер-трейлер новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастера и Маргариты». Главные роли в фильме режиссера Михаила Локшина исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.