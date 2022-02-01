Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь в главных ролях

Действия фильма происходят в Москве 1930-х годов. Известный писатель (Евгений Цыганов) внезапно оказывается в центре литературного скандала — спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре он знакомится с Маргаритой (Юлия Снигирь), которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель начинает работу над новым романом, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Режиссером нового переосмысления «Мастера и Маргариты» выступил Михаил Локшин, снявший ранее фильм «Серебряные коньки». Роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие. В образе Воланда предстанет немецкий актер Аугуст Диль, известный по фильму «Бесславные ублюдки».

В российский прокат фильм «Воланд» выйдет 1 января 2023 года.