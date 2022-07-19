Warner Bros. обнародовал официальный синопсис второй части «Дюны» Дени Вильнева

Во второй части фантастического фильма создатели продолжат историю Пола Атрейдеса после его объединения с Чани и фрименами, чтобы отомстить заговорщикам за гибель его отца и уничтожение его рода.

«Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной Вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — гласит официальный синопсис.

В продолжении к своим ролям вернутся Тимоте Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгорд, Дейв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. К актерскому составу также присоединятся Флоренс Пью, Леа Сейду и Сухейла Якуб, а также Остин Батлер в роли Фейда-Раута Харконнена и Кристофер Уокен в роли императора.

Фильм «Дюна» поставлен по одноименному роману Фрэнка Герберта. Оригинальная история рассказывает историю семьи аристократов, которые получили во владение планету Арракис, где добывают самое ценное вещество — пряность.

За нее ведут сражение несколько могущественных кланов Вселенной. Из‑за этого Арракис становится катастрофически опасным местом. В борьбе за планету, как утверждает синопсис ленты, выживут лишь те, кто преодолеет свои страхи.

Напомним, киностудия Warner Bros. определилась с датой выхода второй части фильма «Дюна» Дени Вильнева. Лента выйдет в прокат в конце 2023 года, где может столкнуться с конкурентом по кассовым сборам — фильмом Lionsgate «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях».