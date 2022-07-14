Вышел трейлер второго сезона хоррор-антологии «Американские истории ужасов» — спин-оффа «Американской истории ужасов» Райана Мерфи

Новая антология устроена иначе, чем сериал «Американская история ужасов». Здесь не целый сезон, а каждая серия является отдельной «страшилкой» со своим сюжетом — как объясняет сам Мерфи, «каждый эпизод принесет вам новый кошмар».

В новом сезоне хоррор-антологии покажут сюжеты о похищениях людей, маньяках и монстрах. Также зрителям расскажут о новых преступлениях жуткого дворецкого Сполдинга — одного из героев третьего сезона «Американской истории ужасов».

Всего на стриминговом сервисе Hulu выйдет 10 эпизодов, премьера первого запланирована на 21 июля. Главные роли во втором сезоне исполнили Денис О’Хара, Коди Ферн, Макс Гринфилд, Габури Сидибе, Нико Гритэм, Доминик Джексон, Алисия Сильверстоун, Белла Торн и Куавенжана Уоллис.