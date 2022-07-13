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Аарон Пол, Джош Хартнетт и Кейт Мара: Netflix озвучил актерский состав шестого сезона сериала «Черное зеркало»

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Netflix утвердил актерский состав шестого сезона сериала-антологии «Черное зеркало». Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

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В новом сезоне зрители увидят Аарона Пола, Джоша Хартнетта, Паапу Эссейду, Кейт Мару, Зази Битз, Дэнни Рамирес, Клару Ругаард, Одена Тортона и Анджана Васана. Эти актеры появятся в первых трех эпизодах шоу. Имена остальных пообещали раскрыть позже.

В мае сообщалось, что Netflix приступил к работе над шестым сезоном сериала «Черное зеркало». Пока каких-то конкретных деталей о новом сезоне нет. Однако отмечается, что в этот раз будет больше эпизодов, по сравнению с пятым сезоном, в котором было только три серии. Источник, близкий к производству, сообщил, что авторы хотят сделать сериал еще более кинематографичным и каждую серию превратить в отдельный фильм.

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