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Кино и сериалы

СМИ: Netflix занялся разработкой шестого сезона «Черного зеркала»

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Netflix приступил к работе над шестым сезоном сериала «Черное зеркало». Сейчас проводят кастинги на главные роли, пишет Variety со ссылкой на свои источники.

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Пока каких-то конкретных деталей о новом сезоне нет. Однако отмечается, что в этот раз будет больше эпизодов, по сравнению с пятым сезоном, в котором было только три серии. Источник, близкий к производству, сообщил, что авторы хотят сделать сериал еще более кинематографичным и каждую серию превратить в отдельный фильм.

Это первая крупная совместная разработка Netflix и авторов «Черного зеркала» Чарли Брукер и Аннабель Джонс после многолетней сделки, которую заключили летом 2020 года. Права на сериал принадлежали другой студии, поэтому создатели долгое время не могли приступить к работе над новым сезоном. Однако теперь Netflix удалось получить авторские права на сериал.

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