Вышел полноценный трейлер фильма «Брат 3»

«В Тамбове живет генеральская дочь, влюбленная в уличного художника, которого не одобряет ее отец. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи», — говорится в описании фильма.

Режиссером, а вместе с тем соавтором сценария, сопродюсером и сооператором стал Валерий Переверзев («Варвара», «Пятерка Синей Бороды: Острова смерти»). Он посвятил готовящуюся картину своей маме и «всем погибшим от COVID-19». Отмечается, что к оригинальной дилогии Алексея Балабанова эта картина никакого отношения не имеет.

Главные роли в картине исполнили Владимир и Юрий Торсуевы (Сыроежкин и Электроник в «Приключениях Электроника»), Оливье Сиу («Чебурашка», «Две девицы на мели»), Василий Карпенко («Карпов», «Зулейха открывает глаза»), Костас Мэндилор («Байки из склепа», «Секс в большом городе»), номинант премии «Оскар» Эрик Робертс.

Помимо этого, на экране появятся Птаха, Антон Зацепин и Басота. На данный момент картина находится на стадии съемочного периода. Точной даты премьеры пока не объявляли.

Напомним, в середине 2021 года показали первый тизер фильма «Брат 3», режиссером которого выступил Валерий Переверзев. Его лента расскажет судьбах грабителей. В небольшом ролике рэпер Птаха спрашивает: «Ну вот скажи мне, цыган, в чем правда?», обыгрывая диалог из «Брата 2» Алексея Балабанова.