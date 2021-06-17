Посмотрите первый тизер фильма «Брат 3» с рэпером Птахой в образе Данилы Багрова. «Ну вот скажи мне, цыган, в чем правда?»

Действие фильма происходит в Тамбове — «в неустановленных, абстрактных временных рамках». Генеральская дочь Катя влюблена в андеграундного художника, увлеченного нетрадиционным стрит-артом. Ее конфликт с отцом связан как с неприемлемостью образа жизни ее жениха, так и с его матерью, которая сожительствует с другой женщиной и имеет на этой почве множество социальных проблем.

Родной брат-близнец генерала возглавляет одну из преступных группировок и случайно становится втянутым в конфликт с братом, в ходе которого вскрываются подробности его личной интимной жизни, которые рушат семейные узы обоих и уничтожают группировку изнутри. Началом всеобщей трагедии являются два грабителя-неудачника, которые, провалив элементарное задание, запустили маховик из проблем и бед.

«Одной из главных моих целей в данном проекте, помимо создания качественного аудио-визуального продукта и интеграции произведений искусства в кино, является привлечение к производству кинофильма региональных ресурсов. В регионах России живет большое количество талантливых молодых людей и девушек, находится много интересных мест и безумно красивых натурных объектов. Тамбов — моя малая Родина и мой самый любимый город, я его очень хорошо знаю и чувствую. Это кино я буду снимать именно здесь!» — говорит автор идеи и режиссер Валерий Переверзев.

Главные мужские роли исполнят братья Владимир и Юрий Торсуевы, Василий Карпенко и Оливье Сиу. Также в фильме появятся рэпер Птаха, Дмитрий Сафронов, Эрик Робертс, Костас Мэндилор, Михаил Захаров, Андрей Лабз, Антон Зацепин, Павел Бессонов и другие. Премьера «Брата 3» запланирована на 2022 год.